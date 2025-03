Znęcał się nad dziećmi. Został zatrzymany przez policjantów i decyzją sądu tymczasowo aresztowany

Sąd Rejonowy w Płocku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 42-letniego mieszkańca Płocka, zatrzymanego we wtorek przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Płocku. Mundurowi prowadzący postępowanie ustalili, że mężczyzna co najmniej od 3 miesięcy znęcał się psychicznie i fizycznie nad trojgiem dzieci. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.