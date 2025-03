Zatrzymani sprawcy usiłowań włamań do bankomatów Data publikacji 07.03.2025 Powrót Drukuj Uszkodzony i zablokowany bankomat. Taki widok zastawali pracownicy banków na terenie kilku województw, kiedy rano przychodzili do pracy. Dzięki funkcjonariuszom Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, którzy przy współpracy z jednostkami Policji z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego w rekordowo szybkim tempie ustalili i zatrzymali osoby odpowiedzialne za usiłowania włamania do bankomatów. Złożona akcja, wymagająca precyzji i doskonałej koordynacji, zakończyła się sukcesem. W wyniku przeprowadzonych działań 3 mężczyzn odpowiedzialnych za ten proceder zostało zatrzymanych i osadzonych w policyjnych aresztach.

Policjanci z komendy miejskiej w Legnicy wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie oraz Wydziałów Kryminalnych Komend Wojewódzkich Policji we Wrocławiu i Poznaniu, a także Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, ściśle współpracując ze sobą, w toku czynności operacyjnych, w rekordowo szybkim czasie, wytypowali osoby, mogące mieć związek z usiłowaniami włamań do bankomatów, do których dochodziło na terenie województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.

W nocy z czwartku na piątek (06-07.03.2025 r.) policjanci z różnych województw i komórek działając wspólnie zatrzymali w bezpośrednim pościgu trzech sprawców, którzy próbowali włamać się do bankomatu mieszczącego się na terenie powiatu kłodzkiego. Sprawcy uszkodzili urządzenie, lecz nie udało im się dostać do jego wnętrza, tym samym nie byli w stanie zabrać z niego pieniędzy. Zatrzymani mężczyźni w wieku 24-28 lat to mieszkańcy Lubina i powiatu polkowickiego.

Nad tą sprawą pracowali policjanci z różnych komend i komórek. Ich wspólna praca doprowadziła do zatrzymania sprawców, którzy wcześniej usiłowali włamać się i skraść gotówkę z innych bankomatów w różnych miejscowościach na terenie województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Po analizie zabezpieczonego materiału i ekspertyzach biegłych będzie można szczegółowo określić sposób działania sprawców. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu i oczekują na przedstawienie zarzutów. Postępowanie w sprawie będzie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legnicy. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu / kp)