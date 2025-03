Włamywacze, którzy wjechali autem do jubilera zostali zatrzymani Data publikacji 07.03.2025 Powrót Drukuj Dwóch mężczyzn, którzy rozpędzonym autem wjechali do salonu jubilerskiego w Poznaniu zatrzymali policjanci z KWP w Poznaniu. Sprawcy po sforsowaniu drzwi wejściowych do jubilera zrabowali złotą biżuterię. Okazało się, że są to mieszkańcy województwa lubuskiego. Prawdopodobnie niemal identycznie włamali się we Wrocławiu.

We wtorek (4 marca) policjanci z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo śledczego KWP w Poznaniu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o spektakularne włamanie do salonu jubilerskiego w Poznaniu. W nocy 20 lutego około godziny 2:00, na ul. Garbary rozpędzony samochód marki BMW z dużą siłą wjechał do wnętrza salonu jubilerskiego. Dwóch sprawców rozbiło gabloty wystawowe, zrabowali wyroby jubilerskie ze złota i uciekli. Samochód, którym rozbili drzwi wejściowe porzucili, ponieważ auto zawiesiło się i nie można było nim ruszyć.

Sprawą zajęli się policjanci z KMP w Poznaniu, którzy zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. W śledztwo włączyli się także kryminalni z KWP w Poznaniu. Szybko ustalono, że samochód, którym posłużyli się włamywacze został skradziony w połowie grudnia w Polkowicach w województwie dolnośląskim. Dwaj sprawcy, grożąc bronią napadli na kobietę. W obawie o życie oddała im kluczyli od swojego bmw, którym napastnicy uciekli.

W wyniku pracy operacyjnej policjanci wytypowali podejrzanych. Obaj to 22-latkowie z Sulechowa w województwie lubuskim, nigdy niekarani.

Wszystkie informacje oraz materiały dowodowe zostały przekazane prokuratorom z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, którzy aktywnie włączyli się w sprawę. Na podstawie tych dowodów zostały przedstawione obu zatrzymanym zarzuty. Sąd w Poznaniu na wniosek policji o Prokuratury aresztował podejrzanych.

Z ustaleń poczynionych przez policjantów wynika, że w nocy z poniedziałku na wtorek (3/4 marca) do niemal identycznego włamania doszło we Wrocławiu. Do wnętrza galerii handlowej, gdzie mieścił się jubiler wjechał samochód osobowy marki VW Golf. Sprawca usiłował zrabować biżuterię, ale w pewnym momencie wycofał się z tego zamiaru. Uciekł z miejsca samochodem, który wcześniej rozbił drzwi wejściowe.

(KWP w Poznaniu / kp)