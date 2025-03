Zarzuty za przestępstwo seksualne wobec dziecka oraz narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia Data publikacji 07.03.2025 Powrót Drukuj 25-latek z Lublina, który podejrzany jest o przestępstwo seksualne na 2-letniej córce, a następnie narażenie jej na niebezpieczeństwo utraty życia w wyniku poparzenia gorącą wodą, został wczoraj tymczasowo aresztowany przez sąd. W tej sprawie zarzuty usłyszała również jego 24-letnia partnerka, która wspólnie z nim również odpowie za narażenie dziecka. Wobec niej sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ w Lublinie.

Do zdarzenia doszło w święto Bożego Narodzenia (25 grudnia) ub.r. a dopiero następnego dnia do Szpitala Dziecięcego w Lublinie trafiła 2-letnia dziewczynka z rozległymi poparzeniami ciała, do których miało dojść podczas kąpieli. W trakcie badań okazało się, że dziewczynka ma obrażenia, które mogą być wynikiem przestępstwa o charakterze seksualnym. W związku z tym wszczęto śledztwo i wywołano opinię biegłego. Po jej wynikach 25-latek oraz jego 24-lenia partnerka usłyszeli zarzuty, a następnie zostali doprowadzeni przez policjantów z II komisariatu w Lublinie do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Wspólne zarzuty obojga partnerów dotyczą narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez dopuszczenie do polania jego ciała gorącą wodą podczas kąpieli, co doprowadziło do powstania u pokrzywdzonej dziewczynki licznych poparzeń skutkujących ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu dziecka w postaci choroby realnie zagrażającej życiu tj. czynu z art. 160 § 2 kk w związku z art. 156 § 1 pkt.2 kk.

Dodatkowo 25-letni ojciec dziewczynki usłyszał zarzut dopuszczenia się innych czynności seksualnych tj. czynu z art. 200 § 1 kk.

Za zarzucane przestępstwa grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Decyzją Sądu Rejonowego w Lublinie 25-latek został tymczasowo aresztowany. Wobec jego partnerki sąd nie zastosował takiego środka.