Oddajemy cześć tym, którzy oddali życie za nasze bezpieczeństwo Data publikacji 07.03.2025 Powrót Drukuj W hołdzie składanym Koleżankom i Kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę, w imieniu globalnej społeczności policyjnej INTERPOL ustanowił dzień 7 marca Międzynarodowym Dniem Pamięci o Poległych Policjantach. Tego dnia urzędnicy INTERPOL na całym świecie minutą ciszy oddają hołd tym, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w czasie służby.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Poległych Policjantach ustanowiony z inicjatywy Interpolu ma na celu zjednoczenie funkcjonariuszy w 196 krajach członkowskich w globalnym hołdzie dla tych, którzy stracili życie w trakcie pełnienia służby. To dzień refleksji, wdzięczności i hołdu tym, którzy oddali swoje życie, dbając o bezpieczeństwo społeczeństw na całym świecie.

Obchody tego dnia organizowane są w wielu krajach i przybierają różne formy – od oficjalnych uroczystości, przez chwile ciszy, aż po symboliczne gesty, takie jak zapalanie zniczy czy składanie kwiatów pod pomnikami poległych policjantów. Jest to także okazja do zwrócenia uwagi na wyzwania i zagrożenia, z jakimi na co dzień mierzą się funkcjonariusze, pełniąc służbę.

Na cześć wszystkich poległych policjantów, dziś w siedzibie KGP, nadinsp. Marek Boroń - Komendant Główny Policji razem z zastępcami, nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem i nadinsp. dr. Tomaszem Michułką, w imieniu kierownictwa i wszystkich policjantów i pracowników Policji złożył kwiaty pod obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci.

Tablica Pamięci w gmachu KGP to miejsce, gdzie umieszczone są inskrypcje epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy oddali życie w związku ze służbą, ratując innych bądź stając w ich obronie. Obecnie widnieje na niej 127 nazwisk funkcjonariuszy Policji, którzy polegli na służbie.

Tablica Pamięci ku czci Poległych Policjantów powinna być pusta, nie powinno być tam żadnego nazwiska – jednak służba i zawód policjanta należy do jednych z najniebezpieczniejszych i choć robimy wszystko, aby nie pojawiały się na Tablicy nowe nazwiska, zdajemy sobie sprawę, że jest to trudne do wykonania. Dlatego pamięć o tych wszystkich, którzy zginęli nigdy nie zaginie, podobnie jak i pamięć o policjantach z całego świata, którzy ratując innych, oddali swoje życie.

Pamięć o tych, którzy w służbie Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę, ofiarę życia, jest żywa. Cześć pamięci naszych Kolegów, którzy wypełnili do końca rotę policyjnego ślubowania.

