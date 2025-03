11-latka uratowała swoja mamę, w porę powiadomiła odpowiednie służby Data publikacji 07.03.2025 Powrót Drukuj Dzięki przytomnej reakcji 11-letniej dziewczynki udało się uratować jej mamę. 46-latka straciła przytomność, a jej córka zawiadomiła członka rodziny. Ten wezwał odpowiednie służby.

W czwartek (6 marca) przed godziną 6.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie został powiadomiony przez operatora numeru alarmowego 112 o tym, że w Lipuszu w mieszkaniu znajduje się kobieta, która nie wykazuje funkcji życiowych. Natychmiast w to miejsce został wysłany patrol Policji. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali strażaków z OSP i PSP , którzy przeprowadzali akcję reanimacyjną. Wkrótce udało się przywrócić funkcje życiowe 46-letniej kobiecie. Kobieta trafiła do szpitala na oddział intensywnej terapii. Policjanci ustalili, że 11-letnia dziewczynka, gdy rano wstała zobaczyła, że jej mama nie oddycha. Natychmiast zawiadomiła telefonicznie rodzinę, a ta z kolei zadzwoniła do operatora 112.

Policjanci słowa pochwały kierują do dzielnej 11-latki, która zachowała zimną krew i postarała się o pomoc dla swojej mamy. Zachowanie dziewczynki zasługuje na wyróżnienie i docenienie. Dzięki niej pomoc przyszła na czas.

Mundurowi, prowadząc zajęcia profilaktyczne w przedszkolach i szkołach, dużą wagę przywiązują do przybliżenia i zapamiętania podstawowych informacji dotyczących wzywania pomocy i reagowania na różnego rodzaju wypadki. Młodzi ludzie nie raz już udowodnili, że potrafią wykorzystać tego typu wiedzę, żeby pomóc najbliższym.