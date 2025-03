Dwóch „odbieraków” w rękach policjantów, pieniądze wróciły do seniorki Data publikacji 07.03.2025 Powrót Drukuj Intensywna i skrupulatna praca policjantów kryminalnych z Nidzicy doprowadziła do zatrzymania dwóch „odbieraków”. 38-latek i 56-latek „wpadli” w momencie odbierania pieniędzy z miejsca umówionego z seniorką, która padła ofiarą oszustwa „na policjanta”. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy 30 000 zł wróciło do kobiety, a policja i prokuratura zawnioskowała o areszt dla przestępców. Grozi im do 8 lat więzienia.

Oszustwa popełniane tzw. metodami na wnuczka czy na policjanta są wyjątkowo bezwzględne. Oszuści wykorzystują zaufanie swoich ofiar do instytucji publicznych, „grają” na emocjach, nie mają żadnych skrupułów. Tak też było w sytuacji na terenie powiatu nidzickiego.

We wtorek (04.03.2025) policjanci uzyskali informację, z której wynikało, że seniorka z powiatu nidzickiego mogła paść ofiarą oszustwa. Sprawą natychmiast zajęli się nidziccy kryminalni, których szybkie i zdecydowanie działania skutkowały zatrzymaniem 2 mężczyzn, którzy w całym przestępczym procederze pełniki rolę „odbieraków”. 38-latek i 56-latek wpadli w ręce policjantów w momencie odbierania gotówki z umówionego miejsca.

Z relacji seniorki wynikało, że na jej telefon stacjonarny zadzwoniła osoba podająca się najpierw za pracownika poczty chcącego dostarczyć list polecony, a następnie za policjanta chcącego uchronić ją przed działaniem oszusta. Mężczyzna w toku rozmowy poprosił kobietę o numer na telefon komórkowy, na co seniorka przystała. W toku dalszej rozmowy polecił jej nie rozłączać się, iść do banku i wypłacić 30000 zł z konta, a następnie zostawić gotówkę we wskazanym miejscu. Mieszkanka powiatu nidzickiego wierząc, że rozmawia z policjantem działała według przekazywanych przez oszusta wskazówek.

W efekcie oszuści trafili do policyjnej celi. Zebrany materiał dowody pozwolił na przedstawienie obu mężczyznom zarzutów i złożenie przez policję i prokuraturę wniosku do sądu o tymczasowy areszt dla 38-latka i 56-latka z województwa mazowieckiego. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Oszustwa popełniane tzw. metodami „na BLIK”, „na wnuczka”, „na pracownika poczty”, na pracownika banku” czy „na policjanta” charakteryzują się bezwzględnym i wyrachowanym sposobem działania przestępców. Oszuści nie mają żadnych skrupułów.

Policjanci kolejny raz przypominają i apelują:

Nie przekazujmy gotówki obcym osobom.

Policjanci NIGDY nie dzwonią i nie proszą o żadne pieniądze.

Jeśli otrzymaliśmy tego typu telefon, to bądźmy pewni, że dzwoni do nas przestępca, który chce nas okraść. W takiej sytuacji niezwłocznie należy się rozłączyć i zadzwonić pod numer alarmowy 112 informując o próbie oszustwa. Bądźmy ostrożni, nie dajmy się oszukać – czasem jedna nieprzemyślana, podjęta pod wpływem emocji i presji czasu decyzja może pozbawić nas oszczędności całego życia.