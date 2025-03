49-latek aresztowany za usiłowanie zabójstwa właściciela sklepu motoryzacyjnego Data publikacji 10.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa właściciela sklepu motoryzacyjnego w Sierpcu. Zatrzymany w prokuraturze usłyszał zarzut za to przestępstwo, a sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W czwartek, 06.03.2024 r., do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zgłosił się mężczyzna, który poinformował o dramatycznym zajściu w jego sklepie. Z relacji wynikało, że do sklepu przyszedł będący pod działaniem alkoholu znany mu mężczyzna i groził mu pozbawieniem życia przykładając ostrze noża kuchennego do jego szyi. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w wyniku której pokrzywdzony doznał powierzchownych obrażeń ręki. Pokrzywdzonemu mężczyźnie udało się wyrwać i uciec, pozostawiając napastnika zamkniętego w magazynie. Po chwili mężczyzna zdołał wydostać się przez okno i oddalił w nieznanym kierunku.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci, którzy już po kilku minutach od zgłoszenia zatrzymali podejrzewanego, a następnie osadzili go w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze zabezpieczyli również nóż, którym napastnik groził 53-letniemu właścicielowi sklepu.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 49-letni mieszkaniec Sierpca usłyszał prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd na wniosek śledczych i prokuratora zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawiania wolności.