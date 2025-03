Policjant w czasie wolnym od służby pomógł mężczyźnie, który zasłabł

Data publikacji 10.03.2025

Służba w Policji to nie tylko wykonywanie obowiązków w godzinach służby – to także gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji. Doskonałym przykładem takiej postawy wykazał się st. post. Adam Gadomski, policjant z Lidzbarka Warmińskiego, który w czasie wolnym od służby zareagował na sytuację wymagającą natychmiastowej interwencji.