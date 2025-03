Zatrzymanie 27-letniego mężczyzny za posiadanie ponad 10 kilogramów narkotyków Data publikacji 10.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali do kontroli pojazd marki BMW, w którym ujawnili prawie 6 kg marihuany. W wyniku dalszych działań w miejscu zamieszkania jednego z mężczyzn kryminalni znaleźli kolejne narkotyki prawie 3 kilogramy marihuany, i prawie kilogram amfetaminy oraz e-papierosy z olejkami THC, kokainę, MDMA i grzybki halucynogenne. Wczoraj 27-letni mieszkaniec Gdyni został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące pod zarzutem udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających, za co grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W zeszłym tygodniu policjanci prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie skontrolowali pojazd marki BMW. Podczas legitymowania 27-latka i sprawdzania pojazdu funkcjonariusze ujawnili w samochodzie około 6 kg suszu roślinnego o cechach marihuany.

Na miejsce wezwano na wsparcie policjantów pionu kryminalnego, którzy w ramach dalszych działań przeszukali miejsce zamieszkania mężczyzny. W wyniku prowadzonych działań na miejscu ujawniono dodatkowe prawie 3 kg marihuany, niemal 1 kg amfetaminy oraz znaczną ilość e-papierosów zawierających olejki z THC, a także niewielkie ilości kokainy, MDMA oraz grzybków halucynogennych. Ponadto zabezpieczono także puste opakowania do elektronicznych papierosów i banderole z liściem marihuany, 12 słoików z liquidem z zawartością THC do papierosów elektronicznych oraz prawie 50 000 zł.

27-letni mieszkaniec Gdyni został decyzją Sądu Rejonowego w Wejherowie tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Jest on podejrzany o udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających, bo ponad 10 kilogramami różnych narkotyków : marihuany, amfetaminy, kokainy, MDMA, i grzybków halucynogennych, które miał nabywać, przechowywać oraz przygotowywać do dalszej odsprzedaży. Zarzuty dotyczące udziału w obrocie narkotykami są poważne i zagrożone surową karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Wczoraj Sąd Rejonowy w Wejherowie zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.