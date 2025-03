Celowo wjechał w pieszą i znieważył ratowników medycznych. Trzy zarzuty dla 43-latka Data publikacji 11.03.2025 Powrót Drukuj 43-letni mieszkaniec Tarnobrzega najpierw potrącił idącą chodnikiem kobietę i odjechał, później znieważył ratowników medycznych, a wobec jednego z nich kierował groźby karalne. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, nie przyznał się do winy.

W drugiej połowie lutego, dyżurny miejski otrzymał informację o zdarzeniu, do jakiego doszło na ulicy Zenitowej. Ze zgłoszenia wynikało, że poszkodowana została kobieta idąca chodnikiem.

Na miejscu funkcjonariusze ruchu drogowego, w karetce pogotowia, zastali 55-letnią mieszkankę gminy Sokołów Małopolski. Wstępnie ustalili, że kiedy szła chodnikiem, nagle doznała mocnego uderzenia i się przewróciła. Leżąc na chodniku widziała mijającego ją, poruszającego się na elektrycznym wózku inwalidzkim mężczyznę, który bez słowa odjechał z miejsca. Po przejechaniu kilkunastu metrów zatrzymał się i obserwował jak inne, postronne osoby, zaczęły udzielać jej pomocy.

Policjanci wylegitymowali mężczyznę. Okazał się nim być 43-letni mieszkaniec Tarnobrzega. Funkcjonariusze poprosili go o pozostanie na miejscu do czasu wyjaśnienia okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia. Z uwagi na warunki atmosferyczne, jakie panował na zewnątrz, mężczyzna oczekiwał na przyjazd innego policyjnego patrolu wewnątrz budynku, który znajdował się obok. W pewnej chwili, 43-latek zaczął się zachowywać nerwowo i agresywnie, dlatego na miejsce wezwano załogę ratownictwa medycznego.

Ratownicy medyczni chcieli udzielić pomocy 43-latkowi, ten jednak odpowiedział agresją. Jednego z nich opluł i uderzył, a następnie kierował wobec niego groźby karalne. Drugiego z ratowników również uderzył. Kiedy się uspokoił trafił do szpitala, gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc.

Wyjaśnieniem okoliczności tej sprawy zajęli się funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Na podstawie zgromadzonego materiału przedstawili 43-latkowi trzy zarzuty. Pierwszy dotyczył umyślnego najechania wózkiem elektrycznym na pokrzywdzoną, co spowodowało u niej naruszenie narządów ciała powyżej 7 dni.

Dwa kolejne zarzuty dotyczyły naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych będących funkcjonariuszami publicznymi oraz kierowanie w stosunku do jednego z nich gróźb karalnych.

Przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz groźby karalne zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3.