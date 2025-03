Oświęcimski Speed podsumował wykroczenia drogowe kierowcy mazdy zatrzymanego podczas pościgu Data publikacji 11.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej grupy Speed dokonali analizy zapisu nagrania z wideorejestratora z pościgu za kierowcą mazdy. 25-latek podczas ucieczki dopuścił się nie tylko przestępstwa, ale także wielu wykroczeń drogowych, za które mogliby nałożyć 130 punktów karnych oraz mandat w wysokości blisko 20 000 złotych.

Do zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek (3 marca) tuż po godzinie 10.00. Policjanci z grupy Speed pilnowali bezpieczeństwa w ruchu drogowym na trasie Oświęcim – Kęty. Jadąc ulicą Piastowską w Łękach zauważyli samochód marki Mazda, który nie miał tablicy rejestracyjnej. W związku z powyższym funkcjonariusze natychmiast pojechali za pojazdem, dając kierującemu sygnały do zatrzymania się. Niestety kierowca, zamiast zatrzymać się, znacznie przyspieszył. Jadąc z dużą prędkością łamał przepisy ruchu drogowego. Wyprzedzał inne samochody na podwójnej ciągłej, wielokrotnie przekraczając dozwoloną prędkość. Wyprzedzał przed przejściami dla pieszych, a także stwarzał zagrożenie dla innych kierowców zmuszając ich do zjazdu na pobocze. Po wykonaniu skrętu w jedną z bocznych uliczek stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego uderzył w ogrodzenie posesji. Wtedy policjanci błyskawicznie podbiegli do pojazdu i obezwładnili kierowcę. Zauważyli również, że znajdujący się w pojeździe pasażerowie także podjęli próbę obezwładnienia kierowcy.

Kierującym okazał się 25-letni mieszkaniec gminy Kęty. Mężczyzna prowadził samochód pomimo obowiązującego go zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Zakaz orzekł Sąd Rejonowy w Oświęcimiu w ubiegłym roku. Badanie stanu trzeźwości kierującego przy użyciu alkotestera w wydychanym powietrzu nie wykazało alkoholu. Natomiast badanie testerem narkotykowym w ślinie mężczyzny wykazało obecność marihuany. Do badań toksykologicznych mężczyźnie została pobrana krew. Pojazd, którym kierował mężczyzna nie posiadał aktualnej polisy OC, a także nie posiadał dowodu rejestracyjnego, który został zatrzymany elektronicznie za usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za złamanie sądownie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami grozi kara po pięć lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środków odurzających grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz konfiskata pojazdu. Za stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Natomiast na podstawie analizy nagrania z wideorejestratora za wszystkie popełnione wykroczenia drogowe policjanci mogliby nałożyć na 25-latka 130 punktów karnych oraz mandat w wysokości blisko 20 000 złotych.

( KWP w Krakowie / kp)