Skuteczny cios w narkobiznes Data publikacji 11.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z toruńskiej komendy zabezpieczyli hurtowe ilości marihuany, haszyszu i kokainy. Zatrzymany do sprawy 36-latek usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 12 lat więzienia.

Kryminalni z toruńskiej komendy zdobyli informacje wskazujące na to, że mieszkaniec powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego może mieć związek z obrotem nielegalnymi substancjami. Po zaplanowaniu działań policjanci przystąpili do realizacji.

W zeszłą środę (5.03.2025 r.), funkcjonariusze Wydziałów Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu zatrzymali w miejscowości Trzcianka (woj. wielkopolskie) 36-latka i przystąpili do przeszukań zajmowanych przez niego pomieszczeń i pojazdów.

W toku przeprowadzonych czynności kryminalni natrafili na oznaki modyfikacji konstrukcyjnych jednego z pojazdów. W odkrytych przez nich skrytkach znajdowała się znaczna ilość narkotyków. Policjanci zabezpieczyli m.in. 19 kilogramów marihuany, 4,8 kilograma haszyszu i prawie 2 kilogramy kokainy. Zakazane substancje zostały przekazane do laboratorium, gdzie zostaną poddane specjalistycznej ekspertyzie.



W piątek (7.03.2025), policjanci doprowadzili zatrzymanego do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonych przez śledczych dowodów usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie, wystąpiła do sądu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego wobec podejrzanego. Sąd po zapoznaniu z aktami zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 36-latka na najbliższe 3 miesiące.

Za zarzucane czyny grozi mężczyźnie kara do 12 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Bydgoszczy / kc)

Film Skuteczny cios w narkobiznes Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Skuteczny cios w narkobiznes (format mp4 - rozmiar 36.23 MB)