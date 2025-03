Zgubił się po meczu. Dzielnicowi pomogli 90-letniemu kibicowi wrócić do domu Data publikacji 11.03.2025 Powrót Drukuj Po zakończeniu zabezpieczanego meczu dzielnicowi zauważyli kibica, który nie wiedział, jak wrócić do domu w Otwocku. Policjanci zaopiekowali się seniorem, zabrali go na komendę, poczęstowali herbatą, ustalili jego dane i bezpiecznie odwieźli do domu, w którym czekała na niego zatroskana żona.

W czasie zabezpieczenia takich imprez, jak mecze piłkarskie, policjanci dbają nie tylko o porządek na stadionie, ale także o bezpieczeństwo kibiców w jego okolicy. Ich zadaniem jest zapobieganie ewentualnym incydentom, reagowanie na zagrożenia oraz monitorowanie sytuacji, aby wszyscy uczestnicy mogli spokojnie cieszyć się wydarzeniem sportowym. Funkcjonariusze zwracają uwagę na zachowani dużych skupisk ludzi, kontrolują drogi dojazdowe i dbają o ty, by kibice bezpiecznie dotarli do swoich domów.

Podczas sobotniego zabezpieczenia meczu w Garwolinie pomiędzy drużynami Wilgi Garwolin i Józefovi Józefów dzielnicowi wykazali się troską o bezpieczeństwo nie tylko kibiców na stadionie, ale także osób znajdujących się w okolicy.

Funkcjonariusze zauważyli starszego mężczyznę, który wyglądał na zdezorientowanego i zagubionego. 90-letni kibic przyjechał na mecz swojej ukochanej drużyny, jednak po jego zakończeniu stracił orientację i nie wiedział, jak wrócić do domu w Otwocku. Dzielnicowi natychmiast zaopiekowali się seniorem. Zabrali go na komendę, podali ciepłą herbatę i pomogli ustalić jego dane oraz miejsce zamieszkania. Po upewnieniu się, że senior czuje się dobrze, funkcjonariusze odwieźli go bezpiecznie do domu.

Na miejscu czekała na niego zmartwiona żona, która z wielką wdzięcznością przyjęła pomoc policjantów. Wzruszona kobieta serdecznie podziękowała dzielnicowym za ich empatię i troskę.