Policjant odnalazł zaginioną kobietę w drodze na służbę Data publikacji 11.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusz Wydziału Prewencji z Komisariatu Policji w Kobierzycach w drodze na służbę, pomiędzy miejscowościami Radzików a Jordanów Śląski, odnalazł zaginioną kobietę cierpiącą na depresję. Dzięki działaniom funkcjonariusza doszło do zabezpieczenia terenu odnalezienia zaginionej przez zastęp straży pożarnej oraz przekazania kobiety patrolowi Komisariatu Policji w Kobierzycach.

Jakiś czas temu został ogłoszony alarm dla całej jednostki Komisariatu Policji w Kobierzycach w związku z zaginięciem obywatelki Ukrainy.



Jeden z funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Kobierzycach - asp. szt . Marcin Szczurowski, jadąc wieczorem do jednostki celem rozpoczęcia służby nocnej, na drodze DK-8 zauważył idącą prawą stroną jezdni kobietę, która szła w kierunku Kłodzka, bez jakichkolwiek elementów odblaskowych. Mając na uwadze otrzymany wcześniej komunikat dotyczący zaginięcia, policjant skontaktował się z dyżurnym Komisariatu Policji w Kobierzycach, celem ustalenia dokładnego wizerunku osoby zaginionej oraz okoliczności jej zaginięcia. Następnie poinformował dyżurnego o swoich podejrzeniach i zawrócił, żeby sprawdzić tożsamość miniętej wcześniej kobiety.



Mężczyzna przedstawił się i poinformował kobietę, że jest funkcjonariuszem Policji. Okazało się, że portret osoby zaginionej odpowiadał wizerunkowi odnalezionej, która oznajmiła, że zmierza do domu na Ukrainę. Kobieta cała i zdrowa została przekazania patrolowi z Komisariatu Policji w Kobierzycach, który przybył na miejsce. Następnie trafiła do swoich bliskich.



W tym miejscu warto wspomnieć, że asp. szt. Marcin Szczurowski z Zespołu ds. Wykroczeń kilka lat temu miał podobną sytuację. Wówczas wracał do domu po zakończonej służbie i zauważył małą dziewczynkę w pobliżu drogi, która oddaliła się z domu. Również w tamtej sytuacji wszystko dobrze się skończyło a dziecko trafiło pod opiekę swojej rodziny.