Policjanci z Opola odnaleźli dwóch zaginionych seniorów Data publikacji 11.03.2025 Powrót Drukuj Asp. szt. Marek Kaczor, sierż. Michał Strzelecki oraz sierż. Tobiasz Weinzettel z Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego KMP w Opolu w zeszłym tygodniu dwukrotnie odnaleźli zaginionych seniorów na terenie miasta. W każdej z tych sytuacji osoby starsze znajdowały się w sytuacji zagrożenia życia ze względu na ich stan zdrowia oraz okoliczności ich zaginięcia. Zarówno 75-latka, jak i 78-latek są już cali i zdrowi pod opieką najbliższych i lekarzy. Reagujmy, kiedy widzimy starsze osoby wyglądające na zagubione i potrzebujące pomocy. Rozmowa z taką osobą i telefon na numer alarmowy bardzo często mogą uratować zdrowie i życie takiej osoby.

Informację o pierwszym zaginięciu otrzymaliśmy 5 marca około godz. 22:50. Wtedy to też będący na służbie kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego komendy miejskiej asp. szt. Marek Kaczor wspólnie z sierż. Michałem Strzeleckim pojechali na miejsce zgłoszenia zaginięcia, na ul. Wrocławską. Jak ustalili, 75-letnia mieszkanka Opola może miewać problemy z pamięcią i nie jest w stanie samodzielnie trafić do domu. W trakcie poszukiwań kilka ulic dalej, na jednym z opolskich mostów zauważyli starszą kobietę wyglądającą na zagubioną. Seniorka była również ubrana nieadekwatnie do pory roku. Policjanci z 75-latka pojechali do jej miejsca zamieszkania, gdzie przekazali seniorkę pod opiekę czekającego wnuka.

Drugie poszukiwania miały miejsce 6 marca. Wtedy to policjanci z Opola około godz. 17:20 otrzymali zgłoszenie o oddaleniu się ze szpitala starszego pacjenta. Asp. szt. Marek Kaczor, sierż. Michał Strzelecki oraz sierż. Tobiasz Weinzettel zostali skierowani na poszukiwania za zaginionym 78-latkiem. Według lekarzy stan zdrowia zaginionego był bardzo poważny, zagrażający jego życiu. Po sprawdzeniu kilku pobliskich ulic, placów oraz podwórek, na ulicy Kośnego policjanci zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi zaginionego. Kontakt z mężczyzną był utrudniony, wypowiadał się w sposób nieskładny i nielogiczny. Funkcjonariusze pilnie na miejsce wezwali zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu niezbędnej pomocy i przewiózł go do szpitala na dalsze leczenie.

Wszystkie z tych dramatycznych sytuacji zakończyły się odnalezieniem zaginionych. Apelujemy do wszystkich o reagowanie na osoby starsze wyglądające na zagubione lub potrzebujące pomocy. Czasem wystarczy rozmowa i poinformowanie służb dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Taka pomoc może okazać się na wagę życia i zdrowia takiej osoby.