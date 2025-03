Policjanci zatrzymali mężczyznę okradającego pacjentów szpitali Data publikacji 12.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 51-latka podejrzewanego o kradzieże jakich dokonywał na szkodę pacjentów szpitali w Rzeszowie i Krośnie. Jego łupem padały głównie portfele z pieniędzmi, kartami kredytowymi i dokumentami. W jednym przypadku mężczyzna ukradł złotą biżuterię. Zatrzymany usłyszał łącznie 6 zarzutów. Będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Do pierwszej kradzieży doszło na początku lutego, na terenie szpitala przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. 59-letnia pacjentka zauważyła kradzież pozostawionego w szafce portfela z zawartością dokumentów, pieniędzy -150 złotych i karty płatniczej. Zniknęła także jej biżuteria - dwie złote obrączki i dwa pierścionki. Łupem złodzieja padło mienie o wartości ponad 3 tysięcy złotych.

Policjanci przyjęli od pokrzywdzonej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przystąpili do poszukiwania sprawcy kradzieży. Odnotowali jeszcze trzy podobne zdarzenia.

Sposób działania sprawcy był taki sam. Nieznany mężczyzna wykorzystywał nieuwagę lub nieobecność pacjentów, wchodził do szpitalnej sali i zabierał pozostawione w szafkach portfele. W ten sposób okradł cztery osoby.

Funkcjonariusze dysponowani jego wizerunkiem, ustalili też adres, pod którym może przebywać.

W minioną środę policjanci z wydziału prewencji rzeszowskiej komendy zatrzymali 51-latka. W trakcie wykonywanych czynności znaleźli przy nim dokumenty na nazwisko jednej z okradzionych pacjentek szpitala przy ulicy Lwowskiej. Po wstępnych czynnościach mężczyzna został osadzony w policyjnej izbie zatrzymań.

Zgromadzeniem pełnego materiału dowodowego w sprawie zajęli się funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Analizując podobne zdarzenia ustalili, że ten sam mężczyzna, 7 lutego br. w Krośnie, na terenie szpitala przy ulicy Korczyńskiej, okradł jeszcze dwie pacjentki.

51-latek usłyszał łącznie 6 zarzutów kradzieży dokonanej w warunkach recydywy. Mężczyzna już wcześniej był karany za kradzież. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Akta sprawy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. W piątek prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec 51-latka areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.