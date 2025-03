Dzielnicowi nie pozostali obojętni. Pomogli 90-letniej seniorce doświadczającej przemocy

Przez blisko rok 49-letni mieszkaniec Siedlec znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją 90-letnią matką. Mimo licznych interwencji policji, wydanych nakazów opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej, mężczyzna nie stosował się do obowiązujących go zakazów. Dzięki czujności i zaangażowaniu dzielnicowych oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dramat seniorki został przerwany, a sprawca trafił do aresztu.