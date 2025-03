Dzielnicowy z pomocą dla sztangistki Data publikacji 12.03.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Kobiernicach - starszy aspirant Krzysztof Barabasz - to policjant z wieloletnim doświadczeniem i przykład funkcjonariusza, dla którego służba na rzecz społeczeństwa to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim misja. Jego zaangażowanie i oddanie sprawom mieszkańców wielokrotnie przynosiły realne zmiany na lepsze w lokalnej społeczności, a jego działania zostały ostatnio zauważone również w kraju.

Starszy aspirant Krzysztof Barabasz od lat nie tylko dba o bezpieczeństwo mieszkańców swojego rejonu, ale również angażuje się w pomoc osobom potrzebującym.

Jednym z działań, które szczególnie zwróciło uwagę opinii publicznej, była pomoc Agacie Wróbel - mistrzyni olimpijskiej w podnoszeniu ciężarów. Sportowa legenda, która zmagała się z trudnościami życiowymi, otrzymała niezbędne wsparcie od dzielnicowego. Jego zaangażowanie w pomoc zawodniczce nie przeszło bez echa, gdyż to właśnie dzięki niemu uruchomiono mechanizmy wsparcia, które pozwoliły odzyskać jej stabilność.

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów docenił jego działania, dziękując mu za bezinteresowną pomoc i troskę o jedną z najwybitniejszych zawodniczek w podnoszeniu ciężarów, medalistkę olimpijską, oraz mistrzynię Europy i świata.

To wyróżnienie pokazuje, że służba policyjna to nie tylko ściganie przestępców, ale także realna pomoc ludziom w trudnych sytuacjach.



Jesteśmy dumni z postawy naszego kolegi. Jego czyny to dowód na to, że dzielnicowy może być kimś więcej, niż tylko mundurowym patrolującym ulice. Niewątpliwie jest on prawdziwym łącznikiem między Policją a społecznością. Jego przykład pokazuje, że oddanie w służbie, poświęcenie i empatia, przynoszą realne zmiany i mogą inspirować innych do działania. Ta historia to obraz tego, że w mundurze kryje się człowiek gotowy do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.