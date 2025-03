100-lecie kobiet w polskiej Policji obchodzono również w Rzymie Data publikacji 12.03.2025 Powrót Drukuj 11 marca, w ramach inicjatyw związanych z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej, Ambasada RP w Rzymie we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Włoszech zorganizowała seminarium pt. „Bezpieczeństwo i zaangażowanie: kobiety w służbach policyjnych w Europie”. Była to okazja do uczczenia stulecia służby kobiet w polskiej Policji oraz do wymiany doświadczeń na temat roli kobiet w europejskich formacjach policyjnych.

Gości przywitała zastępca ambasadora Agnieszka Hoppen-Klikowicz, która podkreśliła, że kobiety w służbach policyjnych, podobnie jak w dyplomacji, łączą siłę i profesjonalizm z empatią oraz wyrozumiałością. Słowa uznania dla kobiet pracujących w służbach mundurowych skierował również do uczestników seminarium, w specjalnie nagranym wideo, europejski Komisarz ds. Spraw Wewnętrznych i Migracji, Magnus Brunner.

Wśród prelegentek znalazły się funkcjonariuszki włoskich służb polskiego pochodzenia: sierż. szt. Marzena Michalska z Komendy w Biella, reprezentująca Polizia di Stato, podinsp. Natalia Kosiec z Wydziału Dochodzeniowego Carabinieri w Udine oraz podinsp. Ewelina Cagni-Grabińska z Biura Współpracy Międzynarodowej Guardia di Finanza. Dodatkowo swoimi doświadczeniami zawodowymi podzieliły się policyjne łączniczki – gen. Eufemia Esposito, reprezentująca włoskie służby w Brukseli, oraz przedstawicielki ambasad Polski, Niemiec i Francji.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia były insp. Magdalena Nguyen-Fudala - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu oraz nadkom. Ewelina Mączkorowska - Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, które opowiedziały o swoich bogatych doświadczeniach zawodowych. Ich obecność była doskonałym przykładem tego, jak polska Policja, bazując na 100-letnim doświadczeniu, zbudowała nowoczesną formację, w której kobiety odgrywają coraz bardziej istotną rolę.

Seminarium podsumował Bartosz Skwarczyński - Konsul RP, który zaznaczył: „W codziennej pracy konsulowie często mają kontakt z policjantami, szczególnie gdy obie strony starają się pomóc ofiarom przestępstw. Nikt nie robi tego lepiej niż kobiety. Najbardziej cenię Was właśnie za zdolność rozwiązywania problemów i empatię”.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele organów ścigania współpracujący z Oficerem Łącznikowym Policji we Włoszech, łącznicy europejskich służb policyjnych pracujący w Rzymie oraz członkowie korpusu dyplomatycznego. Wspólna wymiana doświadczeń była doskonałą okazją do zaprezentowania polskiej Policji na arenie międzynarodowej oraz do podkreślenia roli kobiet w zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa publicznego.