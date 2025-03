Koszalińscy policjanci rozbili trzy grupy przestępcze. Seria zatrzymań – skuteczna walka z przestępczością Data publikacji 12.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w ciągu ostatnich tygodni skutecznie rozbili trzy grupy przestępcze, które działały na terenie gmin Będzino, Biesiekierz i Mielno. Dzięki intensywnym działaniom śledczym i operacyjnym zatrzymano sprawców, którzy już usłyszeli zarzuty i zostali skazani.

Składane zawiadomienia i informacje w tej sprawie, które docierały do koszalińskiej komendy były traktowane priorytetowo ze względu na skalę przestępstw i rosnące obawy lokalnej społeczności. Policjanci, wykonując szereg czynności dochodzeniowo-śledczych, przeglądając zapisy z monitoringów, współpracując z pokrzywdzonymi, ale także mieszkańcami wytypowali i zatrzymali sprawców.

Pierwsza grupa przestępcza została rozbita 16 stycznia. Policjanci zatrzymali wówczas dwóch mężczyzn 29-latka i 24-latka, którzy usłyszeli łącznie 10 zarzutów dotyczących kradzieży i kradzieży z włamaniem. Sprawcy specjalizowali się w okradaniu samochodów pozostawionych na posesjach, wykorzystywali sytuacje, gdy auta były niezabezpieczone, a w innych przypadkach wybijali boczne szyby. Obaj zostali tymczasowo aresztowani, a sprawa została przez policjantów rozliczona.

Kolejna grupa została zatrzymana 17 lutego. Tym razem w ręce mundurowych wpadło dwóch mężczyzn 41-latek oraz jego 35-letni wspólnik. Usłyszeli oni 5 zarzutów i również zostali doprowadzeni do sądu.

Ostatnie zatrzymanie miało miejsce 21 lutego. Policjanci namierzyli 37-letniego mieszkańca Białogardu, który miał związek z kradzieżą rozbójniczą, do której doszło 8 stycznia w Sarbinowie. Sprawca wtargnął do mieszkania pokrzywdzonej, doprowadził ją do stanu bezbronności, a następnie ukradł jej pieniądze oraz biżuterię. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Dzięki zdecydowanym działaniom koszalińskich policjantów, te trzy grupy przestępcze już nie funkcjonują. W ostatnim czasie do koszalińskiej komendy nie wpłynęły żadne nowe zgłoszenia dotyczące podobnych przestępstw.

Policjanci zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Mundurowi nadal monitorują sytuację i przypominają, aby każdą podejrzaną sytuację zgłaszać na numer alarmowy.

Dzięki determinacji policjantów oraz współpracy mieszkańców została zakończona przestępcza działalność sprawców.