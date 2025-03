Cyberoszustwa inwestycyjne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Data publikacji 13.03.2025 Powrót Drukuj W dobie dynamicznego rozwoju technologii - sztucznej inteligencji (AI) coraz więcej obszarów życia zostaje zrewolucjonizowanych przez innowacyjne narzędzia i systemy. AI znajduje zastosowanie w medycynie, przemyśle, edukacji czy rozrywce, oferując nowe możliwości. Wraz z popularnością i dostępnością tej technologii, pojawiają się także nowe zagrożenia w tym oszustwa na tzw. inwestycję.

Cyberoszuści wymyślają nowe sposoby, by ich działania były skuteczne. Ich celem jest m.in. nakłonienie osoby, którą chcą oszukać do wykonywania przelewów na należące do nich rachunki. Schematy swoich działań oszuści dostosowują do aktualnych trendów oraz sytuacji panującej w kraju i na świecie. Tworzą nowe scenariusze ataków, a także modyfikują te, którymi posługiwali się wcześniej. Jednak u podstaw każdej akcji cyberoszustów, leży ten sam cel - wyłudzenie środków finansowych.

Przestępcy przyciągają uwagę użytkowników, zarówno oprawą graficzną umieszczanych reklam w mediach społecznościowych, jak też ofertą bardzo wysokich zysków bez ryzyka utraty środków finansowych. Sam ten fakt powinien wzbudzić nasze podejrzenie bo naturalnym jest, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Często do tego rodzaju oszustw wykorzystywane są deepfake, czyli zmanipulowane przez AI nagrania albo zdjęcia, wykorzystujące wizerunek, a nawet głos znanych osób oraz instytucji państwowych, w celu uwiarygodnienia swojej reklamy.

Policja wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom realizując wraz Telewizją Puls oraz Fundacją „Pod Dębem” ogólnopolską kampanię społeczną #ZnamTeNumery, która rozpoczęła się w październiku 2023 roku, łącząc ogromne zasięgi z autorytetem, doświadczeniem i codzienną pracą polskiej Policji.

Tym samym w kolejnej odsłonie kampanii pod hasłem „Emerytura na maxa”, która opierała się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) organizatorzy kampanii odgrywali zarówno rolę internetowego oszusta, jak i edukatora. W ten niestandardowy sposób uświadamiając, jak zaawansowane są możliwości sztucznej inteligencji i ostrzegając przed związanymi z nią potencjalnymi zagrożeniami. Emerytura na maxa to kontrolowany, wygenerowany prawie w pełni przez sztuczną inteligencję scam. Wideo miało na celu promowanie fałszywej oferty, podobnej do tych, na które często można „złapać się” w Internecie. W tym przypadku wykorzystano wizerunek znanego aktora Henryka Gołębiewskiego zachęcając do łatwego i szybkiego zysku.

Pierwszy etap Emerytury na maxa był prowokacją polegająca na emisji w mediach grafiki i wideo ze scamem. Wszystkie osoby, które były zainteresowane ofertą, faktycznie mogły wejść na stronę tego produktu. W praktyce po wejściu na stronę www.emeryturanamaxa.pl użytkownicy automatycznie byli przekierowywani na stronę kampanii #ZnamTeNumery, gdzie zamiast kradzieży tożsamości czy pieniędzy, otrzymywali informację, która może im pomóc uniknąć podobnych pułapek w przyszłości.

Problem oszustw na tzw. inwestycję jest jednym z działań profilaktycznych, które są ukierunkowane na podnoszenie świadomości nas wszystkich, a jednocześnie jest on dotkliwy materialnie dla swoich ofiar. Rozwój nowoczesnej technologii, która w znacznym stopniu ułatwia nam codzienne życie niesie za sobą również zagrożenia, tym bardziej pamiętajmy, że zdrowy rozsądek to najlepsza metoda na przestępców internetowych.

(Biuro Prewencji KGP / kc)