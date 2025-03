Sprawcy rozboju na seniorce zatrzymani - szybka i skuteczna akcja szczecińskich policjantów Data publikacji 13.03.2025 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji i wzorcowej współpracy policjantów z różnych wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie sprawcy brutalnego rozboju na 79-letniej kobiecie zostali zatrzymani w ciągu kilkudziesięciu minut. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KMP w Szczecinie, Wydziału Kryminalnego Komisariatu Szczecin-Dąbie oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie, wspierani przez operatorów monitoringu miejskiego.

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek, 11 marca, w godzinach przedpołudniowych w prawobrzeżnej części Szczecina. 79-letnia kobieta wracała do swojego mieszkania po zakupach. Była cały czas śledzona przez nieznaną osobę – kobietę w peruce, która weszła za nią do domu. W środku napastniczka użyła siły, doprowadziła seniorkę do stanu bezbronności i ukradła jej pieniądze, po czym natychmiast uciekła.

Pokrzywdzona, będąc w szoku, zdołała zaalarmować sąsiadkę, która powiadomiła policję. Od tego momentu rozpoczął się wyścig z czasem. Funkcjonariusze z różnych wydziałów oraz z Komisariatu Szczecin – Dąbie natychmiast podjęli działania, których celem było szybkie namierzenie i zatrzymanie sprawczyni. Kryminalni rozpoczęli intensywne ustalanie szczegółów zdarzenia, zbierając informacje na temat wyglądu kobiety oraz ewentualnego pojazdu, którym mogła się przemieszczać. Dzięki skrupulatnej pracy funkcjonariuszy w krótkim czasie zidentyfikowali sprawczynię oraz kierunek, w którym się porusza.

By uniemożliwić jej ucieczkę, na terenie całego miasta policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego utworzyli posterunki kontrolno-blokadowe. Jednocześnie funkcjonariusze kryminalni z Komisariatu Szczecin-Dąbie oraz KMP w Szczecinie prowadzili intensywne działania operacyjne. Dzięki ich zaangażowaniu namierzenie sprawczyni i, jak się później okazało, jej wspólnika stało się kwestią kilkudziesięciu minut.

Zatrzymanie pojazdu, którym poruszała się kobieta, zakończyło dynamiczną akcję policjantów. Funkcjonariusze ujęli zarówno napastniczkę, jak i podróżującego z nią mężczyznę. Odzyskali także skradzione pieniądze. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.