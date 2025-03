Zatrzymanie mężczyzny podejrzanego o pedofilię Data publikacji 13.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Policji z Chrzanowa, zatrzymali mieszkańca powiatu, który poprzez prowadzenie rozmów telefonicznych oraz wysyłanie wiadomości sms, mając przeświadczenie, że kontaktuje się z osobami poniżej 15 roku życia, składał propozycje spotkania, poddania się innej czynności seksualnej oraz namawiał do pokazywania części intymnych, w zamian oferując pieniądze.

W niedzielę, 9 marca 2025 r. Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie została powiadomiona przez kobietę, że nieznany mężczyzna, kontaktując się telefonicznie oraz przesyłając wiadomości sms, próbował nakłonić jej małoletnią córkę, do pokazania intymnych części ciała oraz nalegał na spotkanie, obiecując w zamian pieniądze. Zastrzegał przy tym, aby dziewczynka nikomu o tym nie mówiła. Mężczyzna był bardzo natarczywy i nie zaprzestał kontaktów nawet wówczas, gdy kobieta dowiedziawszy się o wszystkim od córki, poinformowała go telefonicznie, że powiadomi o zdarzeniu policję. Gdy po raz kolejny, korzystając z innego numeru telefonu, próbował nawiązać kontakt z małoletnią, matka przejęła telefon i wzbudzając u rozmówcy przekonanie, że rozmawia z dzieckiem, umówiła się na spotkanie. Następnego dnia 37-latek przyszedł we wskazane przez nią miejsce, gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy chrzanowskiej policji.

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że zatrzymany uzyskał numer telefonu do małoletniej, gdy wcześniej zaczepił ją i siostrę w parku, pod pretekstem udzielenia mu pomocy i skorzystania z ich telefonu. Dziewczynki odmówiły przekazania telefonu, jednak na prośbę mężczyzny, wykonały połączenie na wskazany numer, który jak się później okazało, należał do niego. Praca śledczych potwierdziła ponadto, że dwa dni wcześniej, mężczyzna ten dopuścił się również kradzieży telefonu komórkowego.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymany podobne propozycje, składał jeszcze co najmniej jednej osobie poniżej 15 roku życia. Usłyszał zarzuty z art. 200a§2 i art. 278§3a kodeksu karnego. Był już wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, popełnione zarówno w kraju jak i na terenie Wielkiej Brytanii. Zabezpieczono telefony, z których komunikował się on z potencjalnymi ofiarami. Ich zawartość poddana zostanie teraz analizie przez biegłego. Sąd Rejonowy w Chrzanowie, na wniosek tutejszej prokuratury, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Apelujemy do rodziców o zachowanie czujności oraz kontrolę zarówno treści, jak i działań, podejmowanych przez dzieci korzystające ze środków komunikacji elektronicznej.