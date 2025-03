Chwalił się w internecie brawurową jazdą. Usłyszał zarzuty Data publikacji 13.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 21-latka, który w kierował samochodem pomimo prawomocnego zakazu i chwalił się brawurową jazdą w internecie. Mieszkaniec Opola Lubelskiego usłyszał 3 zarzuty. Może odpowiadać też za liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Młody mężczyzna jest osobą wielokrotnie notowaną. Trafił pod dozór Policji. Grozi mu do 5 lat więzienia, kolejny zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

W styczniu br. na portalach społecznościowych pojawiło się kilka nagrań z brawurowej jazdy bmw. Kierujący wielokrotnie dopuszczał się licznych wykroczeń drogowych, stwarzając realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Mężczyzna chwalił się tym w internecie. W związku z licznymi doniesieniami medialnymi sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Przestępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie.

Policjanci zabezpieczyli pojawiające się w sieci pliki wideo. Ponadto przejrzeli wiele godzin nagrań z kamer monitoringu miejskiego i kamer prywatnych. Wszystko po to, aby potwierdzić tożsamość kierującego. Dzięki podjętym czynnościom funkcjonariusze ustalili wizerunek kierowcy oraz pełne dane. Jak się okazało, 21-letni mieszkaniec Opola Lubelskiego kierował różnymi autami po ulicach Lublina posiadając prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna został zatrzymany w Opolu Lubelskim, gdy stawił się na dozór w innej sprawie. Policjanci wczoraj doprowadzili go do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszał 3 zarzuty kierowania pojazdem pomimo prawomocnego zakazu. 21-latek nie przyznał się do popełnienia przestępstw. Decyzją prokuratora trafił pod dozór Policji.

Dodatkowo będzie odpowiadał za szereg wykroczeń w ruchu drogowym, jakie zarejestrowały kamery.

Grozi mu do 5 lat więzienia, kolejny zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.