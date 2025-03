Mieszkańcy Jawora mogą odetchnąć. 36-latek, który zaczepiał kobiety trafił do aresztu Data publikacji 13.03.2025 Powrót Drukuj Jaworscy policjanci zatrzymali 36-latka, który od dłuższego czasu niepokoił mieszkańców. Mężczyzna wielokrotnie zaczepiał kobiety, wypowiadał groźby karalne wobec różnych osób, naruszał porządek publiczny, a także znieważył oraz naruszył nietykalność cielesną interweniujących funkcjonariuszy. We wtorek Sąd Rejonowy w Jaworze zastosował środek zapobiegawczy wobec agresora w postaci trzymiesięcznego aresztu. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Na przełomie lutego i marca br. na terenie Jawora dochodziło do licznych incydentów z udziałem 36-letniego mieszkańca miasta, które bardzo niepokoiły mieszkańców. Mężczyzna ten, w miejscach publicznych, wielokrotnie zaczepiał kobiety, wypowiadał groźby karalne wobec różnych osób lekceważąc przy tym porządek prawny. Informacje o niepokojącym zachowaniu 36-latka pojawiały się również na lokalnych grupach w mediach społecznościowych, gdzie mieszkańcy Jawora ostrzegali się wzajemnie przed jego działaniami.

W lutym br., podczas jednej z interwencji na terenie mista, agresywny jaworzanin stawiał czynny opór podczas zatrzymania, znieważył oraz naruszył nietykalność cielesną policjantów. Z kolei w marcu br. mężczyzna od gróźb przeszedł do czynów. Przy jednym z lokali gastronomicznych usytuowanych w centrum miasta najpierw groził jego właścicielowi, a następnie bez powodu uderzył go pięścią w twarz. 36-latek został zatrzymany i doprowadzony do jaworskiej jednostki, a noc spędził w policyjnej celi.

Następnego dnia podejrzany usłyszał łącznie pięć zarzutów, a we wtorek miejscowy sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Jaworze zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Teraz mężczyźnie grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. W tym przypadku jednak Sąd Rejonowy w Jaworze może zwiększyć podejrzanemu karę o połowę, ze względu na popełnienie w krótkim odstępie czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności dwóch lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok.

Jaworscy policjanci dziękują za wszelkie informacje i współpracę społeczności lokalnej. Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy mieszkańcy Jawora mogą czuć się bezpiecznie.