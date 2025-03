Rośnie zainteresowanie służbą w Policji Data publikacji 13.03.2025 Powrót Drukuj Wobec zwiększającej się liczby zadań, jakie stawiane są przed polską Policją i świadomości, że dzisiaj to Policja stanowi filar bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju, jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji, a zarazem jednym z największych wyzwań jest uzupełnienie wakatów. Rozpoczęte w 2024 roku w Policji zmiany to oczywiście proces długoterminowy i rozłożony na lata, niemniej już widać pierwsze efekty i wyraźny wzrost zainteresowania służbą w Policji. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2025 roku odnotowano wzrost liczby złożonych podań o przyjęcie do służby o 81%, co może zwiastować kolejny rekordowy rok.

Dane wyraźnie pokazują wzrost zainteresowania służbą w Policji. Liczba podań o przyjęcie do służby w ciągu trzech lat zwiększyła się aż o 72 %. Dla porównania w 2022 roku było ich 13 358, a w 2024 roku aż 22 937, w tym 8 746 podań kobiet. W 2024 roku wstępnie planowanych było 6 naborów, jednak duża liczba chętnych spowodowała, że konieczne było przeprowadzenie kolejnych, dodatkowych naborów, nawet kilku w ciągu miesiąca. I tak w 2024 roku odnotowano wzrost liczby złożonych podań o 7 648 (50,02%), w porównaniu do 2023 roku, a do służby w Policji przyjęto 6 410 osób (kobiet 1 858 (28,99%)), w tym 301 byłych funkcjonariuszy.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń wskazał terminy naboru do Policji w 2025 roku: 27 lutego, 15 kwietnia, 12 maja, 7 lipca, 28 sierpnia, 16 września, 23 października, 25 listopada i 30 grudnia oraz określił minimalną liczbę planowanych do przyjęcia do służby na poziomie 6 500 osób.

Tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2025 roku odnotowano wzrost liczby złożonych podań o przyjęcie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2 194, czyli aż o 81%. I tak według stanu na dzień 5 marca bieżącego roku do służby w Policji przyjęto 1 015 osób, w tym też 41 byłych funkcjonariuszy, a w postępowaniu kwalifikacyjnym było 6 667 kandydatów. Od 1 stycznia do 28 lutego 2025 roku kandydaci złożyli 4 885 podań do służby w Policji.

W 2025 roku ustawą modernizacyjną zwiększony został stan etatowy Policji o 1800 etatów i obecnie wynosi 110 709. Stan zatrudnienia na 1 marca 2025 roku wynosi 96 237 funkcjonariuszy, a aktualny wakat w Policji wynosi 13,07 %, czyli 14 472. Większa liczba wakatów wiąże się właśnie ze zwiększonym stanem etatowym przyznanym Policji ustawą modernizacyjną. 2025 rok to także 500 nowych etatów dla Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Rosnąca skala cyberprzestępczości powoduje konieczność ciągłego rozwoju Biura, zarówno tego osobowego jak i infrastrukturalnego. Pozyskanie nowych osób posiadających specjalistyczną wiedzę, stworzenie funkcjonariuszom odpowiednich warunków służby, zapewnienie im możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji pozwoli zwiększyć możliwości realizacyjne Biura, zwłaszcza w sprawach o największym ciężarze gatunkowym.

Obserwowany wzrost zainteresowania służbą w Policji wskazuje na pozytywny trend w rekrutacji. To pozytywny sygnał dla funkcjonariuszy jak i dla obywateli, ponieważ większa liczba policjantów, to skuteczniejsze działania i gwarancja bezpieczeństwa.

Zainteresowani służbą w Policji wszelkie przydatne informacje mogą znaleźć na stronie internetowej polskiej Policji, gdzie prowadzona jest kampania pt. Dołącz do nas, promująca zawód policjanta i pracownika Policji, informująca o sposobach rekrutacji oraz zasadach powrotu do służby w Policji.

W mediach społecznościowych, takich jak Facebook, X, TikTok, YouToube można śledzić publikowane posty, spoty i podcasty pokazujące interesujące aspekty służby w Policji.

W każdym numerze czasopisma Gazeta Policyjna publikowane są artykuły związane z doborem do Policji (promocją zawodu policjanta), które można przeczytać w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych KGP oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji.

Komenda Główna Policji i komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji prowadzą kampanie informacyjne, w ramach których współpracują z mediami o zasięgu krajowym i lokalnym. Jednostki organizacyjne Policji uczestniczą w targach pracy, w tym organizowanych przez uczelnie wyższe. Realizowane są również kampanie społecznościowe, adresowane do uczniów szkół średnich, studentów oraz osób poszukujących pracy.

Ponadto w 2024 roku udostępniono ogólnopolską infolinię dla kandydatów do służby w Policji oraz uruchomiono nowy serwis internetowy poświęcony rekrutacji do służby w Policji: praca.policja.pl, gdzie zamieszczane są informacje dla kandydatów, w tym: kto może zostać policjantem, etapy postępowania kwalifikacyjnego, zarobki i świadczenia, rozwój zawodowy i inne.

W ostatnim czasie podjęto szereg zmian, których celem było wypracowanie systemowych rozwiązań dotyczących m.in. doboru do służby w Policji oraz zastosowania koncepcji związanych ze ścieżką rozwoju zawodowego policjantów. Rozwiązania te mają na względzie jakość i komfort pracy podczas realizowania obowiązków służbowych, zapewnienie stabilności zatrudnienia i rozwoju, a także zwiększenie konkurencyjności zawodu policjanta na rynku pracy. Istotnym są także zapowiedzi MSWiA o mających ruszyć od 1 lipca bieżącego roku świadczeniach mieszkaniowych dla podległych służb, które poprawią warunki pełnienia służby.

Na finiszu są też prace nad elektronicznym kwestionariuszem, który umożliwi kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do służby w Policji składanie wymaganych dokumentów właśnie tą drogą.

Dołącz do nas! praca.policja.pl

(mw Biuro Komunikacji Społecznej KGP , Biuro Kadr i Organizacji Policji KGP)