Złote Blachy za 2024 - najlepsi policjanci w zwalczaniu piractwa zostali wyróżnieni Data publikacji 13.03.2025 Trzy jednostki Policji, które wyróżniły się w minionym roku w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko własności intelektualnej, zostały uhonorowane nagrodami Złote Blachy 2024. Wyróżnienia wręczone zostały przez Koalicję Antypiracką, Zastępcę Komendanta Głównego Policji oraz Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W gronie najlepszych policjantów w zakresie zwalczania piractwa znaleźli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, z Wydziału Kryminalnego VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz z Wydział do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Złote Blachy 2024 zostały przyznane za działania związane z naruszeniami praw telewizyjnych.

Uroczystość wręczenia Złotych Blach odbyła się 13 marca 2025 w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie. Nagrody wyróżnionym policjantom wręczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp . dr Tomasz Michułka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel oraz Teresa Wierzbowska Prezeska Stowarzyszenia Sygnał. Uroczystość prowadzili Marek Staszewski reprezentujący Koalicję Antypiracką i komisarz Paweł Kocot z Komendy Głównej Policji.

Marek Staszewski – pełnomocnik Związku Producentów Audio Video, gratulując nagrodzonym, podkreślił znaczenie współpracy w walce z piractwem oraz rosnące wyzwania związane z nowymi technologiami i rozwojem sztucznej inteligencji.

– To już 27. edycja tej uroczystości, a walka z piractwem trwa nieprzerwanie od lat 90., kiedy głównym zagrożeniem były nielegalnie kopiowane płyty CD. Dziś mierzymy się z nowymi wyzwaniami, takimi jak przestępstwo streamingu czy nielegalne dzielenie się abonamentami. Coraz większym problemem staje się także wykorzystanie sztucznej inteligencji do naruszeń praw autorskich. Wieloletnie doświadczenie pokazuje jednak, że funkcjonariusze Policji znakomicie radzą sobie z tymi zagrożeniami – mówił Marek Staszewski.

Teresa Wierzbowska – Prezeska Stowarzyszenia Sygnał, podkreśliła, że walka z piractwem to nie tylko ochrona własności intelektualnej, ale także kwestia bezpieczeństwa użytkowników internetu i eliminacji szerzej powiązanej przestępczości cyfrowej.

– Tegoroczne wyróżnienia pokazują, jak skomplikowane i długofalowe mogą być działania przestępcze w sieci. Cieszy nas fakt, że coraz większy udział w ich zwalczaniu mają jednostki terenowe, co świadczy o rosnącej skuteczności i gotowości funkcjonariuszy na wszystkich szczeblach. Wiemy, że na co dzień walczycie Państwo z wieloma typami przestępstw, dlatego szczególnie doceniamy Waszą pracę na rzecz ochrony własności intelektualnej. Wasza praca jest dla nas ważna. Wasza praca jest dostrzegana. Wasza praca jest doceniana i nagradzana. Mam nadzieję, że Złote Blachy będą dumnie błyszczeć na ścianach Waszych jednostek i przypominać o naszym wspólnym zaangażowaniu – mówiła Teresa Wierzbowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel podkreślił znaczenie walki z nowoczesnymi formami piractwa oraz wyraził wdzięczność funkcjonariuszom za ich zaangażowanie w ochronę własności intelektualnej.

– Kiedyś piractwo polegało na kopiowaniu i sprzedaży płyt, dziś przeniosło się do internetu i często przybiera formę nielegalnych retransmisji. To szczególnie krzywdzące dla osób, które legalnie płacą za dostęp do treści. Ten rodzaj przestępczości stanowi duże wyzwanie, dlatego składam wielkie ukłony wszystkim funkcjonariuszom, którzy zmagają się z tym problemem. W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dziękuję za Państwa pracę oraz Panu Komendantowi, który ma wspaniały zespół. Mogę zadeklarować, że to nasza pierwsza obecność na tej uroczystości, ale na pewno nie ostatnia – mówił Minister.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka podkreślił trudność zwalczania przestępczości przeciwko własności intelektualnej oraz znaczenie zaangażowania i profesjonalizmu wyróżnionych funkcjonariuszy.

– Są to przestępstwa skomplikowane, często wielopodmiotowe i trudne do wykrycia. Sprawcy potrafią skutecznie kamuflować swoje działania, dlatego ich ściganie wymaga specjalistycznej wiedzy i determinacji. Cieszy mnie fakt, że wśród nagrodzonych są funkcjonariusze jednostek terenowych, co dowodzi, że skuteczna walka z tym procederem jest możliwa na każdym szczeblu. Jestem dumny z Państwa pracy i wiem, że naczelnikom oraz komendantom tu obecnym również towarzyszy to uczucie.

O Stowarzyszeniu Sygnał

Stowarzyszenie Sygnał działa na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych. Powstało w 2001 roku. Obecnie jego w skład wchodzi 14 firm z branży mediów i telekomunikacji.

Główny obszar działań Stowarzyszenia to szeroko pojęte inicjatywy edukacyjne, organizacja szkoleń i warsztatów na temat ochrony własności intelektualnej i walki z naruszeniami praw autorskich dla przedstawicieli organów ścigania, m.in. dla policjantów z Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komend Wojewódzkich / Komendy Stołecznej Policji, Komend Miejskich Policji, Komend Powiatowych Policji i Komisariatów Policji, prokuratury i szkół Policji, a także warsztatów dla przedstawicieli firm członkowskich. W ramach propagowania idei ochrony własności intelektualnej Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi kampanie edukacyjne, przygotowuje raporty, badania, analizy i stanowiska, bierze udział w procesie legislacyjnym istotnych dla gospodarki aktów prawnych.

(Stowarzyszenie Sygnał)