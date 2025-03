Kradli radary aktywnych tempomatów, halogeny i wkłady lusterek – zostali zatrzymani

Działania katowickich policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu doprowadziły do ustalenia, a następnie zatrzymania dwóch mieszkańców województwa dolnośląskiego. Mężczyźni podejrzani są o kradzież radarów tempomatów, wkładów lusterek oraz halogenów z samochodów zaparkowanych na terenie Katowic. Łączna wartość strat spowodowana przez 21 i 35-latka to prawie 100 tysięcy złotych.