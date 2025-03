Tymczasowy areszt za usiłowanie podpalenia stacji paliw Data publikacji 14.03.2025 Powrót Drukuj 78-latek próbował "wysadzić" stację paliw. Mężczyzna najpierw za pomocą pistoletu do tankowania rozlał benzynę, a następnie wyjął, odpalił zapalniczkę i rzucił na rozlaną ciecz. Na szczęście celu nie osiągnął, bo zapalniczka nie zainicjowała płomienia. Mężczyzna jest podejrzany o sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia. Sąd zastosował wobec 78-latka trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Pod koniec ubiegłego tygodnia włodawscy policjanci interweniowali na jednej ze stacji paliw, gdzie według zgłoszenia miało dojść do próby jej podpalenia. Policjanci na miejscu potwierdzili zgłoszenie i ustalili, że na stację paliw przyszedł starszy mężczyzna, który podszedł do dystrybutora i za pomocą pistoletu do tankowania rozlał benzynę. Następnie wyjął zapalniczkę, odpalił ją i rzucił na rozlaną ciecz. Na szczęście do podpalenia nie doszło z uwagi na wygaśnięcie i niezainicjowanie płomienia przez zapalniczkę. Mężczyzna po całym zajściu opuścił teren stacji.

Jako pierwsza rozlane paliwo zauważyła klientka stacji, która natychmiast powiadomiła o tym fakcie obsługę, która zgłosiła to Policji. Policjanci ustalili i zatrzymali 78-latka przy jednej z włodawskich ulic, a następnie umieścili w policyjnym areszcie.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania sprowadzenia zdarzenia niebezpiecznego. Włodawski sąd na wniosek Policji i Prokuratury zastosował środek zapobiegawczy wobec 78-latka w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w lublinie / kp)

