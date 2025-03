W drodze na służbę ratował kierowcę, który dachował. Mężczyzna miał prawie 1,5 promila alkoholu wydychanym powietrzu Data publikacji 14.03.2025 Powrót Drukuj Policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim pospieszył z pomocą kierującemu samochodem marki Audi, który stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu. Kiedy policjant udzielał pomocy mężczyźnie zorientował się, że sprawca zdarzenia drogowego jest nietrzeźwy.

Do zdarzenia doszło około godziny 17:00 na terenie Gminy Wierzchowo. Funkcjonariusz zobaczył, jak kierujący samochodem marki Audi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym wjechał do rowu, uderzając w rosnące młode drzewa. Policjant niezwłocznie przystąpił do udzielenia pomocy mężczyźnie, a następnie ugasił wydobywający się spod maski dym. W trakcie rozmowy z mężczyzną wyczuwalna była woń alkoholu, w związku z czym 34-latka funkcjonariusz przekazał przybyłemu na miejsce patrolowi Policji. Jak się okazało, mężczyzna miał prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara grzywny. W tym przypadku brakowało niewiele, aby sprawca swą karygodną decyzję przypłacił również własnym życiem.