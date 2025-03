„Musztra dla Uli”. Jesteśmy z Tobą! Data publikacji 14.03.2025 Powrót Drukuj 12 marca 2025 r. funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach przeprowadzili challenge, którego celem jest rozpropagowanie zbiórki funduszy na leczenie Pani Urszuli Koby-Stasiak – podopiecznej fundacji Rakiety.

Challenge "MUSZTRA DLA ULI" polega na wykonaniu minimum jednego elementu w zakresie szeroko rozumianej musztry. Musztrę można wykonywać indywidualnie oraz zespołowo w formie ceremonialnej, paradnej, z użyciem sprzętu PZ oraz pojazdów. Zadanie można wykonywać bez wcześniejszej nominacji. Po wykonaniu zadania do challenge'u można wyznaczyć jednostki organizacyjne policji oraz innych służb mundurowych, pojedyncze osoby, zespoły oraz inne podmioty wyrażające chęć podjęcia wyzwania.

Nominacja do udziału w challenge'u dotarła do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie za sprawą Szkoły Policji w Katowicach. W odpowiedzi na nominację w piękny gest wsparcia i solidarności zaangażowali się policjanci z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, przeprowadzając pokaz ze swoimi czworonogami. Serdecznie dziękujemy koordynatorom zadania podinsp . Arturowi Walaskowi, asp. szt . Rafałowi Tarnikowi, asp. szt. Dariuszowi Ratajczakowi oraz asp . Tomaszowi Golubskiemu.

Rozsiewając dobro Centrum Szkolenia Policji w Legionowie do challeng’u nominuje Akademię Policji w Szczytnie. Liczymy na kreatywność oraz dobrą zabawę.

Będąc funkcjonariuszami czujemy się zobowiązani by pomagać, chronić i wpierać!

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – Św. Jan Paweł II

( CSP w Legionowie / kc)