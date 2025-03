Policjanci uratowali kobietę przed wychłodzeniem

Data publikacji 14.03.2025

Policjanci olsztyńskiej patrolówki około północy zauważyli na przystanku kobietę, która znajdowała się w okolicznościach zagrażających jej życiu i zdrowiu. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy 56-latka trafiła do noclegowni. Apelujemy, by nie być obojętnym na krzywdę innych. Jeżeli widzimy osobę narażoną na wychłodzenie, reagujmy! Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy by uratować komuś życie.