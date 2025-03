On przekroczył prędkość o ponad 100 km/h, ona wyprzedzała na przejściu dla pieszych Data publikacji 14.03.2025 Powrót Drukuj Strzeleccy policjanci codziennie zatrzymują kierowców, którzy swoją jazdą zagrażają bezpieczeństwu na drodze. Policyjne wideorejestratory utrwalają niejednokrotnie zachowania na drodze, które są rażącym naruszeniem przepisów. Tak było też ostatnio, kiedy mundurowi zarejestrowali znaczne przekroczenie prędkości - kierujący audi pędził z prędkością 194 km/h, na drodze z ograniczeniem do 90 km/h. Następnie zatrzymali kobietę kierującą hondą, która wyprzedzała ciężarówkę w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna ponieśli surowe konsekwencje swoich czynów.

Nie od dziś wiadomo, że prędkość to najczęstsza przyczyna wypadków drogowych, dlatego też dla policjantów ruchu drogowego kontrole prędkości to jedno z podstawowych zadań. Ostatnio strzeleccy policjanci grupy „Speed” podczas patrolu trasy, pomiędzy miejscowościami Ligota Dolna, a Strzelce Opolskie zarejestrowali rażące naruszenie przepisów drogowych. Kierujący audi pędził z prędkością 194 km/h, na drodze z ograniczeniem do 90 km/h. Mundurowi na 34-latka nałożyli mandat karny w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Kolejnym uczestnikiem ruchu drogowego, który za nic miał przepisy i bezpieczeństwo na drodze była kobieta kierująca hondą. 66-latka na oznakowanym przejściu dla pieszych i w rejonie skrzyżowania, wyprzedzała pojazd ciężarowy. Jak powiedziała policjantom, nie miała zamiaru dłużej jechać za tirem. Ona również otrzymała bardzo wysoki mandat - 2500 złotych i 15 punktów karnych.

Przypominamy!

Omijanie lub wyprzedzanie innego pojazdu na przejściu lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych - to jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego. Te niebezpieczne manewry często prowadzą do tragicznych w skutkach wypadków, w których ofiarami są przede wszystkim niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i zachowanie ostrożności na drodze. Poziom bezpieczeństwa na drogach, oprócz wielu działań podejmowanych przez policjantów, w dużej mierze zależy od nas samych. To my jako uczestnicy ruchu drogowego mamy również duży wpływ na to, czy na drogach będzie bezpiecznie.

( KWP w Opolu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.07 MB)