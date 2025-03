Policjanci eskortowali pojazd z trzymiesięcznym dzieckiem do szpitala

Data publikacji 17.03.2025

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim pomogli przedostać się rodzicom z trzymiesięczną córką do szpitala. Dziewczynka dostała silnej reakcji alergicznej, która zagrażała jej życiu. By dziecko jak najszybciej trafiło pod opiekę lekarzy mundurowi bez wahania wykorzystali pojazd uprzywilejowany eskortując dziecko i rodziców do szpitala.