Poczuł dym na klatce schodowej i ruszył z pomocą Data publikacji 17.03.2025 Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego z buskiej komendy, wracając w sobotę do domu, na klatce schodowej poczuł zapach dymu wydobywający się z jednego z mieszkań. Natychmiast ruszył w kierunku tego lokalu. W kuchni siedziała 87-letnia kobieta, a przed nią na kuchence elektrycznej paliły się ubrania. Policjant ugasił pożar, wyprowadził seniorkę z zadymionego pomieszczenia i wezwał pomoc medyczną.

Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju w sobotę wieczorem wracał do domu. Kiedy był na klatce schodowej poczuł zapach dymu wydobywający się z jednego z mieszkań. Natychmiast ruszył w kierunku tego lokalu. W kuchni siedziała mieszkająca samotnie 87-letnia kobieta, a przed nią, na kuchence elektrycznej paliły się jej ubrania, które rozłożone były tam do wyschnięcia. Policjant ugasił pożar, wyprowadził seniorkę z zadymionego pomieszczenia i wezwał pomoc medyczną. Na miejscu pojawił się także policyjny patrol. Mundurowi ustalili, że kobieta cierpi najprawdopodobniej na demencję starczą. Załoga karetki pogotowia przewiozła kobietę na obserwację do szpitala.

O zaistniałej sytuacji powiadomiona zostanie najbliższa rodzina seniorki.