Wizyta Komendanta Głównego Policji w Europolu Data publikacji 17.03.2025 Powrót Drukuj W siedzibie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania w Hadze w dniach 18-19 marca 2025 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Europolu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia. Jest to jedno z najważniejszych spotkań podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, podkreślające wyjątkowe znaczenie polskiej roli w koordynacji unijnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Wizyta szefa polskiej Policji w Europolu obejmie zarówno formalne posiedzenie Zarządu Europolu, liczne spotkania bilateralne, jak i wydarzenia związane z publikacją ważnego raportu analitycznego SOCTA oraz promocją polskiej Policji i współpracy międzynarodowej.

Wizyta Komendanta Głównego Policji w Europolu w związku z posiedzeniem Zarządu Europolu podczas polskiej prezydencji

W pierwszym dniu wizyty, jako Szef Jednostki Krajowej Europolu, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń spotka się ze społecznością polską, w tym z przedstawicielami Polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu (PBŁ) reprezentującymi m.in. Policję, Straż Graniczną i Krajową Administrację Skarbową Ministerstwa Finansów.

Komendant Główny Policji spotka się również z Dyrektor Wykonawczą Europolu Panią Catherine De Bolle oraz z innymi przedstawicielami Europolu w kontekście zbliżającego się posiedzenia Zarządu.

Zarząd Europolu odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu Europolu. Jest to gremium, które wytycza kierunki działania Europolu oraz nadzoruje realizację wyznaczonych zadań strategicznych. Posiedzenia Zarządu gromadzą przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ścisłe kierownictwo Europolu. Zarząd Europolu stanowi centralny organ decyzyjny, który ukierunkowuje działania agencji w celu skutecznego zwalczania poważnej międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia w Hadze omawiane będą bieżące sprawy związane z działalnością Agencji oraz strategiczne obszary jej funkcjonowania. W spotkaniu uczestniczyć będzie ścisłe kierownictwo Europolu, w tym m.in. Dyrektor Wykonawcza Europolu Pani Catherine de Bolle, przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej, a z ramienia Polski Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń.

W związku z polską prezydencją, od stycznia 2025 r. obowiązki Przewodniczącego Zarządu Europolu pełni Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji insp. Ireneusz Sieńko.

Regularne posiedzenia Zarządu są fundamentalne dla efektywnej pracy Europolu i odbywają się minimum cztery razy w ciągu roku. Zgodnie z ustalonym trybem, dwa posiedzenia mają miejsce w Hadze, a dwa w każdym półroczu w kraju sprawującym Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Taka rotacyjna lokalizacja podkreśla zaangażowanie państw członkowskich i zapewnia bliższą współpracę z krajem sprawującym przewodnictwo w UE .

Kolejne posiedzenie Zarządu Europolu odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2025 r. w Warszawie i będzie zwieńczeniem prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Rola i przemówienie Komendanta Głównego Policji podczas konferencji SOCTA

W trakcie posiedzenia Zarządu Europolu, 18 marca 2025 r., odbędzie się uroczysta inauguracja publikacji Raportu SOCTA 2025 (Serious and Organised Crime Threat Assessment - Zagrożenie poważną i zorganizowaną przestępczością). Tego samego dnia, po inauguracji Raportu SOCTA, odbędzie się konferencja prasowa, która będzie transmitowana na żywo na głównej stronie internetowej Europolu. W tej kluczowej konferencji prasowej wezmą udział wysokiej rangi przedstawiciele instytucji europejskich, w tym Dyrektor wykonawcza Europolu Pani Catherine De Bolle, Komisarz do spraw wewnętrznych i migracji Pan Magnus Brunner oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Duszczyk.

Szczególnie istotny jest udział Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia, który wygłosi wystąpienie w czasie konferencji, dotyczące m.in. współpracy międzynarodowej w walce ze zorganizowaną przestępczością. Obecność pana Komendanta wskazuje na zaangażowanie polskich organów ścigania w walkę z poważną i zorganizowaną przestępczością na poziomie europejskim. Jego perspektywa i wkład w dyskusję nad raportem SOCTA będzie nieoceniona z punktu widzenia implementacji strategii i działań operacyjnych w Polsce.

Wystawy zorganizowane podczas tego spotkania

Przy okazji posiedzenia Zarządu Europolu w Hadze, w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w siedzibie Europolu prezentowane będą dwie ważne wystawy: „100 lat Kobiet w Policji” oraz „Polskie organy ścigania. Bezpieczeństwo i nowoczesna Europa”.

Obie wystawy oferują unikalny wgląd w funkcjonowanie polskich służb mundurowych, ich historię, teraźniejszość oraz kluczową rolę współpracy międzynarodowej w zapewnianiu bezpieczeństwa. Podczas obu wystaw przewidziane są okolicznościowe wystąpienia Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia.

Polska Policja sprawując prezydencję odgrywa w tych dniach kluczową rolę w działaniach Europolu.