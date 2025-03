Zatrzymani poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania Data publikacji 17.03.2025 Powrót Drukuj Kraśniccy kryminalni oraz funkcjonariusze Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, przy ścisłych działaniach z policjantami zagranicznymi ustalili miejsce ukrywania się dwóch mieszkańców powiatu poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania. 44-latek, który ukrywał się od 2015 r., poszukiwany za kradzież z włamaniem został zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii. Z kolei 34-latek poszukiwany do odbycia 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków oraz za udział w bójce został zatrzymany na terenie Niemiec. Obydwaj zostali już ekstradowani do Polski i trafili do zakładu karnego.

Funkcjonariusze Zespołu ds. Poszukiwań z kraśnickiej jednostki oraz policjanci Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji ustalili operacyjnie miejsce ukrywania się dwóch mieszkańców powiatu poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania. Mieszkańcy powiatu kraśnickiego w wieku 34 i 44-lat zostali zatrzymani z udziałem zagranicznej policji.

Pierwszy z mężczyzn, 44-latek, który ukrywał się przed organami ścigania od 2015 roku, poszukiwany był za kradzież z włamaniem. Dzięki udzielonemu wsparciu przez brytyjską policję został zatrzymany i ekstradowany do Polski. Teraz mężczyzna spędzi 1 rok i 2 miesiące w zakładzie karnym.

Drugi z zatrzymanych, 34-latek poszukiwany za posiadanie narkotyków oraz za udział w bójce. Na swoim koncie do „odsiadki” ma 3 lata. Został namierzony na terenie Niemiec, gdzie następnie go zatrzymano i kolejno przekazano polskim funkcjonariuszom na przejściu granicznym we Frankfurcie.

Zaangażowanie, determinacja i działania operacyjne - to czynności dzięki, którym doszło do zatrzymań osób poszukiwanych ukrywających się od kilku lat.