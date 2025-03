Pokłócili się o miejsce parkingowe. Jeden z nich zaatakował drugiego nożykiem do tapet

Data publikacji 17.03.2025

Policjanci pojechali w piątek na ul. Warszawską, gdzie miało dojść do kłótni między dwoma mężczyznami o miejsce parkingowe. Na miejscu okazało się, że jeden z mężczyzn zaatakował drugiego mając w ręku nożyk do tapet. Zaatakowany chciał odeprzeć cios przez co zranił się w palec. Mimo, że sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem mundurowych, jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty. Prokurator zastosował wobec 55-latka dozór policyjny. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.