Kryminalni z Wejherowa zatrzymali 42-latka w związku z posiadaniem i udziałem w obrocie znaczną ilością narkotyków Data publikacji 17.03.2025 Powrót Drukuj Kryminalni zatrzymali 42-latka z powiatu wejherowskiego w związku z posiadaniem znacznych ilości narkotyków i wprowadzaniem ich do obrotu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Mundurowi znaleźli narkotyki w domu mężczyzny oraz przyczepie kempingowej. Łącznie zabezpieczono kilka kilogramów różnych substancji odurzających.

W piątek (14 marca) Sąd Rejonowy w Wejherowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące wobec 42-letniego mieszkańca powiatu wejherowskiego w związku z posiadaniem znacznych ilości narkotyków i uczestnictwem w obrocie. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych kilka dni temu w związku z posiadaniem narkotyków, w tym haszyszu i amfetaminy - prawie 4 kilogramy narkotyków oraz 767 tabletek MDMA. Podczas przeszukań policjanci znaleźli narkotyki w domu zatrzymanego w szafce kuchennej oraz w jego przyczepie kempingowej w części mieszkalnej oraz w schowku. Mundurowi ustalili, że także 42-latek uczestniczył w ich obrocie. Po zatrzymaniu został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, gdzie przebywał dwie noce, a następnie został przetransportowany do sądu, a następnie przewieziony do aresztu śledczego.

42-latek był także poszukiwany przez organy ścigania za wcześniejsze przestępstwo, dotyczące naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z tym został miał do odbycia karę ponad 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz handel narkotykami to poważne przestępstwa zagrożone surowymi karami.