Spotkanie Komendanta Głównego Policji z polskimi funkcjonariuszami w siedzibie Europolu Data publikacji 17.03.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj, w przeddzień odbywającego się w dniach 18-19 marca br. posiedzenia Zarządu Europolu, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń spotkał się ze społecznością polską, w tym z przedstawicielami Polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu (PBŁ) reprezentującymi m.in. Policję, Straż Graniczną i Krajową Administrację Skarbową Ministerstwa Finansów.

W spotkaniu obecni byli także funkcjonariusze polskich organów ścigania oddelegowani do Europolu oraz emerytowani funkcjonariusze zatrudnieni w tej instytucji jako analitycy i specjaliści. W trakcie rozmowy poruszono wątki m.in. bieżącej współpracy i zadań realizowanych przez polską społeczność.

Polacy w Europolu

W polskim Biurze Łącznikowym przy Europolu pełni służbę obecnie 9 oficerów łącznikowych, w tym 6 funkcjonariuszy Policji, ale również funkcjonariusze innych polskich organów ścigania, w tym Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwa Finansów.

Ponadto, na podstawie kontraktów, w Europolu zatrudnionych jest łącznie 12 funkcjonariuszy. Funkcjonariusze polskich organów ścigania oddelegowani do Europolu oraz emerytowani funkcjonariusze zatrudnieni w Europolu, zajmują się analizą zagrożeń i trendów w przestępczości oraz wspierają międzynarodowe śledztwa w ramach mandatu Europolu. Śledztwa te dotyczą w szczególności przestępczości narkotykowej, fałszowania obcych walut (w tym euro) i podrabiania dokumentów, przestępstw o charakterze pedofilskim, nielegalnej migracji i handlu ludźmi oraz zbrodni wojennych.

W dobie współczesnych zagrożeń i transgranicznego charakteru przestępczości, funkcjonariusze i pracownicy realizujący zadania w ramach Europolu, odgrywają kluczową rolę we współpracy pomiędzy partnerami zagranicznymi, co skutecznie przyczynia się do zwalczania przestępczości międzynarodowej.

Podkreślenia wymaga fakt, że Europol to swoiste centrum wymiany i zarządzania informacjami, a strona polska ma swojego przedstawiciela, który kieruje jednostką odpowiedzialną za strategię zarządzania informacją w Europolu.