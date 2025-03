Quad kierowany przez nastolatka zderzył się z fordem

Data publikacji 17.03.2025

Podczas holowania się dwóch niedopuszczonych do ruchu quadów kierowanych przez nastolatków bez uprawnień do kierowania doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Zawitała 15-latek kierujący quadem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu osobowym fordem doprowadzając do zderzenia pojazdów, w wyniku którego kierujący czterokołowcem z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Apelujemy o rozwagę na drodze i przypominamy, że takie pojazdy nie są odpowiednie dla dzieci i do ich prowadzenia wymagane są uprawnienia do kierowania.