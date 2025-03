Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 56-latka. Ogromne zaangażowanie służb doprowadziło do odnalezienia mężczyzny Data publikacji 17.03.2025 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej i skoordynowanej akcji służb ratunkowych, po wielu godzinach wyczerpujących poszukiwań w trudnych warunkach terenowych i pogodowych, zaginiony mieszkaniec powiatu wadowickiego został odnaleziony.

14 marca br., w późnych godzinach wieczornych, andrychowski komisariat został powiadomiony o zaginięciu 56-latka. Jak wynikało z ustaleń, mężczyzna wyszedł wieczorem od swoich znajomych w miejscowości Ślemień w powicie żywieckim i szklakami górskimi miał wrócić do swojego miejsca zamieszkania w Rzykach. Do domu jednak nie dotarł, co wzbudziło ogromny niepokój jego bliskich, którzy natychmiast zawiadomili służby ratunkowe.

Policjanci z Andrychowa niezwłocznie podjęli działania poszukiwawcze. Zaangażowane w nie byli policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, pionu kryminalnego i przewodnik z psem tropiącym (łącznie 20 osób). Do działań włączyło się 15 osób z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 15 osób z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty, 26 osób z Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie i łącznie 32 osoby z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także psy tropiące. Do akcji poszukiwawczej wykorzystano również specjalistyczny sprzęt w tym quady i samochody terenowe. Służby dysponowały także dronami, jednak z uwagi na panujące warunki pogodowe nie można było ich wykorzystać.

Poszukiwania były prowadzone z dwóch stron – zarówno od Ślemienia, skąd zaginiony wyruszył, jak i od strony Rzyk, gdzie miał dotrzeć. Teren był niezwykle trudny – górzysty, mocno zalesiony, a dodatkowo poszukiwania komplikowały bardzo trudne warunki atmosferyczne. Padał deszcz i śnieg, a gęsta mgła znacznie ograniczała widoczność.

Każda minuta była na wagę złota, ponieważ wraz z upływem czasu zagrożenie dla życia mężczyzny rosło. Niska temperatura, opady i trudne warunki terenowe mogły doprowadzić do tragicznego finału. Jednak dzięki ogromnej determinacji, doświadczeniu oraz współpracy, działania były prowadzone z pełnym profesjonalizmem i nieustającym zaangażowaniem.

Po wielu godzinach intensywnych poszukiwań, w sobotę (15 marca br.), około godziny 8:00, zaginiony 56-latek został odnaleziony w kompleksie leśnym pomiędzy szlakiem żółtym i czerwonym. Był skrajnie wychłodzony i wyczerpany. Na miejscu natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy. Przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu mężczyzna został sprowadzony ze szczytu w bezpieczne miejsce, skąd zespół ratownictwa medycznego przetransportował go do wadowickiego szpitala, gdzie otrzymał dalszą pomoc medyczną.

Ta sytuacja jest najlepszym dowodem na to, jak wielką rolę odgrywa współpraca i solidarność w sytuacjach kryzysowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim służbom za niezwykłe zaangażowanie w poszukiwania. Pomimo trudnych warunków pogodowych, późnej pory nocnej oraz faktu, że akcja miałam miejsce w weekend, nie zabrakło gotowości do niesienia pomocy i determinacji w realizacji zadania. Wasza profesjonalna i pełna poświęcenia postawa zasługuje na najwyższe uznanie. Dzięki współpracy i wysiłkowi wielu osób możliwe było sprawne przeprowadzenie działań, które w takich sytuacjach mają kluczowe znaczenie.