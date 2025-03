Znęcał się nad matką - otrzymał zakaz zbliżania i musiał opuścić mieszkanie Data publikacji 17.03.2025 Powrót Drukuj Zakaz zbliżania, kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego - to środki zastosowane przez kietrzańskich policjantów wobec 38-letniego mieszkańca gminy Kietrz. Mężczyzna od prawie roku znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką. Grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu policjanci Komisariatu Policji w Kietrzu zostali wezwani do interwencji domowej na terenie gminy Kietrz. W mieszkaniu mundurowi zastali starszą kobietę, która posiadała liczne obrażenia ciała, była wystraszona i prosiła o pomoc. Kobieta przekazała funkcjonariuszom, że jej syn wyzywał ją, szarpał i dusił, po czym rzucił ją na podłogę. Jak ustalili mundurowi, 38-latek znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką prawie od roku. Pokrzywdzona jednak nigdy wcześniej nie zgłaszała interwencji, gdyż syn notorycznie ją zastraszał.

Policjanci zdecydowali o odizolowaniu oprawcy od ofiary. W stosunku do mężczyzny zastosowali zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Ponadto, zobowiązali mężczyznę do opuszczenia mieszkania, które ten do tej pory zajmował wspólnie z matką.

Za znęcanie się nad osobą najbliższą kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Numer alarmowy 112

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy w rodzinie, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy.

Uwaga! Dla uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest potrzebna zgoda osoby dotkniętej przemocą, ale:

osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora,

osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, nie obawiaj się skorzystać z wymienionych wyżej form pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby! Wsparcie i porady można otrzymać również od operatorów infolinii przeznaczonych dla osób doznających przemocy w rodzinie, np. Ogólnopolski Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” telefon 800 120 002 czy Linia Pomocy Pokrzywdzonym telefon 222 309 900.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, powiadom odpowiednie służby! Nie pozostawaj obojętny!