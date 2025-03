Fałszywe aukcje internetowe - ponad 60 osób padło ofiarą 21-latki Data publikacji 17.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Bytomiu, prowadzili sprawę dotyczącą oszustw internetowych. 21-letnia kobieta usłyszała 62 zarzuty za przestępstwa, z których uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Straty, jakie poniósł każdy z pokrzywdzonych, sięgały kwot od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kobiecie grozi teraz do 12 lat więzienia.

Podejrzana o kilkadziesiąt oszustw internetowych 21-letnia mieszkanka Bytomia, na dwóch popularnych portalach społecznościowych wystawiała różne towary - głownie odzież i torebki. Zainteresowane zakupem osoby wpłacały pieniądze, po czym kontakt ze „sprzedawcą” urywał się.

Po pierwszych otrzymanym zgłoszeniu, nad sprawą zaczęli pracować bytomscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, a dokładniej z zespołu do spraw cyberprzestępczości, docierając do kolejnych pokrzywdzonych. Łącznie oszukanych zostało ponad 60 osób. Dzięki analizie przeprowadzonej przez policjantów, 21-latka usłyszała łącznie 62 zarzuty za oszustwa. Straty, jakie poniósł każdy z pokrzywdzonych, sięgały kwot od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zebrany materiał dowodowy został przekazany wraz z aktem oskarżenia do sądu. 21-letni oszustka oczekuje na wyrok. Kobieta uczyniła sobie z przestępczego procededu stałe źródło dochodu, w związku z czym grozi jej teraz kara do 12 lat więzienia.

Przypominamy jak uniknąć oszustwa internetowego:

gdy korzystasz z portali aukcyjnych, miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów,

rozliczaj się przez dany portal. Unikaj bezpośrednich transakcji. Uważaj na próby nawiązania kontaktu poza portalem. Zobacz instrukcje płatności,

oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego, dlatego zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce,

zwróć uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujesz dane karty. Fałszywe strony często zawierają błędy, są napisane niegramatycznie,

uważaj na fałszywe sklepy internetowe. Zamawiając wybrany przedmiot, zwróć uwagę na sprzedającego (jak długo działa w serwisie, ilu użytkowników korzystało z jego usług, czy ma pozytywne opinie itp.) oraz czytaj dokładnie opis aukcji i regulamin sklepu, z którego usług zamierzasz skorzystać,

negocjacje prowadź w ramach serwisu i nie zgadzaj się na przeniesienie rozmowy na e-mail, telefon, czy zewnętrzny komunikator internetowy,

nie klikaj w żadne linki, które otrzymasz w wiadomościach poza serwisem (np. szczególnie przesyłane za pomocą komunikatorów czy SMS),

po otrzymaniu przesyłki koniecznie sprawdź, czy towar jest zgodny z zamówieniem. Jeśli nie, skontaktuj się ze sprzedającym, by wykluczyć ewentualną pomyłkę. Kiedy mimo prób to się nie udaje albo gdy odeślesz zakupiony towar, a nie otrzymasz zwrotu pieniędzy, poinformuj o tym fakcie Policję.