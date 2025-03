Trzy miesiące aresztu dla 48-letniego oszusta Data publikacji 18.03.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, przy współpracy z policjantami Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą „na policjanta”. 48-letni obywatel Słowacji odebrał od seniorki ponad 60 tysięcy złotych. Mundurowi ustalili, że mężczyzna w całym procederze pełnił funkcję tzw. odbieraka. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

W minioną środę dębiccy policjanci otrzymali informację, że nieznane osoby, wykorzystując zaufanie do Policji, oszukały starszą panią. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Dębicy. Jak ustalili, oszuści nawiązali rozmowę telefoniczną z 84-letnią mieszkanką Dębicy i usiłowali wmówić kobiecie, że jej córka miała wypadek i aby uniknąć konsekwencji potrzebna jest znaczna suma pieniędzy. Seniorka nie uwierzyła przestępcom i zdecydowanie zakończyła połączenie telefoniczne, mówiąc, że „nikt jej nie oszuka”.

Po chwili, kobieta odebrała kolejne połączenie. Tym razem oszust przedstawił się jako policjant i oświadczył, że wie o próbie wyłudzenia od niej wysokiej kwoty oraz kosztownej biżuterii. Przestępca przekonał seniorkę, że zgromadzone przez nią pieniądze są zagrożone i jeżeli nie przekaże ich policjantowi, który przyjdzie je odebrać osobiście, to pieniądze te przejmą oszuści.

Seniorka, w obawie przez utratą zgromadzonej gotówki, zgodnie z poleceniami oszusta, przekazała ją mężczyźnie, który podał się za policjanta. W wyniku tego procederu straciła ponad 60 tysięcy złotych i biżuterię, którą miała w domu.

Kryminalni z Dębicy, wiedząc, że mogło dojść do oszustwa, natychmiast pojechali w rejon miejsca zamieszkania 84-latki i zauważyli idącego chodnikiem mężczyznę. Podejrzewali, że to on mógł odebrać pieniądze od pokrzywdzonej. Ich przypuszczenia okazały się słuszne. 48-letni obywatel Słowacji miał przy sobie pieniądze i biżuterię należącą do mieszkanki Dębicy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

W miniony piątek mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut oszustwa metodą „na policjanta”. Decyzją sądu 48-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Rzeszowie / mw)