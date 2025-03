Naruszył nietykalność cielesną ratownika medycznego Data publikacji 18.03.2025 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Kielcach wydał wyrok w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego. Do zdarzenia doszło w miniona niedzielę w centrum Kielc. 35-latek podczas interwencji medycznej stał się agresywny i zaatakował ratownika.

W niedzielę, 16 marca 2025 r. funkcjonariusze z Komisariatu Policji III w Kielcach zostali wezwani na interwencję, gdzie nietrzeźwy pacjent zaatakował ratownika medycznego. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 35-latek podczas udzielania mu pomocy medycznej, stał się agresywny w stosunku do ratowników i rzucił się na jednego z nich łapiąc go za szyję. Mężczyzna został obezwładniony przez zespół medyczny i przewieziony do szpitala.

W toku czynności, okazało się że napastnik był nietrzeźwy. Kielczanin został w trybie przyspieszonym doprowadzony do sądu, który orzekł wobec niego karę w postaci 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 32-godzin miesięcznie oraz 1000 złotych zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego.

Ratownicy medyczni, wykonując swoje obowiązki, są objęci ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Każdy przypadek agresji wobec nich traktowany jest jako przestępstwo i ścigany z urzędu. Apelujemy o poszanowanie pracy służb medycznych, które każdego dnia ratują ludzkie życie.