Wyprzedził na przejściu dla pieszych, miał sądowy zakaz i był poszukiwany do kradzieży. Grozi mu do 10 lat więzienia Data publikacji 18.03.2025 Powrót Drukuj 39-letni kierujący fordem, który wyprzedzał na przejściu dla pieszych, myślał, że uniknie odpowiedzialności za swoje czyny. Dzięki czujności policjantów z ciechanowskiej drogówki i funkcjonariuszy KWP zs. w Radomiu mężczyzna już następnego dnia usłyszał wyrok, ponieważ wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. W czasie wykonywania z nim czynności okazało się, że jest także poszukiwany przez ostrowskich policjantów jako osoba podejrzana o kradzież rozbójniczą. Mężczyźnie grozi teraz do 10 lat więzienia.

W czwartek (13.03) na ul. Armii Krajowej w Ciechanowie policjanci ruchu drogowego ciechanowskiej komendy oraz funkcjonariusze Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji zs . w Radomiu po raz kolejny przeprowadzili wspólne działania z wykorzystaniem mobilnego systemu monitorowania iCAM. Około godz. 10.50 kamery zarejestrowały wykroczenie polegające na wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych przez kierującego fordem. W związku z tym funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego wyszli na jezdnię, aby wydać kierującemu sygnał do zatrzymania. Kierowca forda wjechał jednak na parking osiedlowy, a następnie wysiadł z pojazdu i zaczął uciekać w kierunku ul. Św. Anny. Nie spodziewał się jednak, że na swojej drodze spotka funkcjonariuszy, którzy w nieoznakowanym radiowozie obsługiwali urządzenie iCAM. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego ciechanowskiej komendy oraz funkcjonariusz Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali mężczyznę.

Po sprawdzeniu 39-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego w policyjnych bazach danych okazało się, że ma on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem 1500 zł i 15 punktami karnymi.

W piątek (14.03) 39-latek został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Ciechanowie celem zastosowania trybu przyśpieszonego. Mężczyzna usłyszał wyrok 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy w wymiarze 30 godzin miesięcznie, 4 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, 6000 zł świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Ale to nie wszystkie konsekwencje prawne, które będą czekały na 39-latka. Pod koniec stycznia w jednym z ostrowskich sklepów spożywczych doszło do kradzieży rozbójniczej. Młody mężczyzna zanim zapłacił za alkohol schował go do torby. Gdy zauważyła to ekspedientka i przypomniała o uregulowaniu rachunku za towar, mężczyzna wyszedł ze sklepu. Ekspedientka wybiegła za mężczyzną, by go zatrzymać. Mężczyzna grożąc kobiecie użyciem przemocy uciekł. Sprawę prowadzili ostrowscy policjanci z pionu kryminalnego. Policjanci ustalili, że sprawca tego przestępstwa mieszka na terenie powiatu ciechanowskiego. Nawiązali współpracę z ciechanowskimi policjantami w celu ustalenia jego adresu zamieszkania. W tym czasie mężczyzna wpadł w ręce policjantów w czasie działań z iCam-em.

Po wykonaniu czynności przez ciechanowskich policjantów, mężczyznę przejęli ostrowscy mundurowi. Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP zs. w Radomiu / kc)