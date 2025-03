„Dziś dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy policji może nadal cieszyć się życiem wśród bliskich”

„Państwa interwencja to nie tylko przykład wzorowej pracy Policji, ale także dowód na to, co może uczynić ludzka dobroć i troska o drugiego człowieka”… W Cieszynie mężczyzna prowadzący samochód doznał udaru, tracąc kontrolę nad pojazdem. Na szczęście w pobliżu znajdowali się dwaj policjanci, dzięki którym cała sytuacja nie zakończyła się tragicznie...