Obserwowali swoje ofiary, kradli karty płatnicze i wypłacali pieniądze - areszt i kilkadziesiąt zarzutów kradzieży

Data publikacji 18.03.2025 Powrót Drukuj

Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi podejrzanym o kradzieże kart bankowych i przy ich użyciu włamania na konta. Spowodowane przez nich straty to prawie 32 tysiące złotych. Policjanci zarzucają 23-letniej kobiecie popełnienie 20 przestępstw, a 37-letniemu mężczyźnie co najmniej 29 takich przestępstw. Sąd Rejonowy w Słubicach w stosunku do zatrzymanych zastosował trzy miesiące aresztu.